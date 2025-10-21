Louis Tomlinson quebra o silêncio e faz homenagem emocionante a Liam Payne

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, completará um ano em 16 de outubro, e a data reacende a comoção dos fãs e amigos do cantor britânico. O artista foi encontrado sem vida após cair da sacada de um hotel em Palermo, bairro de Buenos Aires, na Argentina, episódio que chocou o mundo da música em 2024.

Agora, Louis Tomlinson — seu ex-colega de banda e um dos grandes companheiros dos tempos de 1D — decidiu falar abertamente sobre a perda pela primeira vez. Em entrevista à Rolling Stone UK, o cantor descreveu Liam como um homem “incompreendido” e revelou como a tragédia o marcou profundamente.

“Nunca perdi um amigo antes”

Louis contou que ainda sente a ausência do amigo e que a morte de Liam foi um dos momentos mais difíceis de sua vida.

“Foi extremamente difícil de lidar. Nunca perdi um amigo antes”, disse o músico, com a voz embargada, segundo o trecho divulgado pela publicação.

Com o coração aberto, Tomlinson destacou que a imagem pública de Liam nem sempre refletia quem ele era de verdade.

“Acho que ele era uma pessoa muito incompreendida do ponto de vista público. Se você julgasse o caráter dele, nove em cada dez vezes perceberia que ele só queria ser querido”, afirmou.

Fãs mantêm a memória viva

Em Buenos Aires, o local da tragédia continua recebendo homenagens de fãs. No último 16 de outubro, centenas de pessoas se reuniram diante do hotel para acender velas e deixar mensagens de carinho.

Para muitos, Payne não era apenas um ídolo teen, mas um símbolo de superação — um jovem que saiu de uma cidade pequena na Inglaterra e conquistou os palcos do mundo.

Liam tinha apenas 31 anos quando morreu. Como vocalista e um dos fundadores do One Direction, ajudou a transformar a boy band britânica em um fenômeno global ao lado de Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

Reencontro improvável do One Direction

Durante a entrevista, Louis também comentou sobre as antigas especulações de uma reunião do One Direction. Ele admitiu que, antes da morte de Payne, ainda acreditava que o grupo voltaria aos palcos — nem que fosse por um único show.

“Antes do falecimento de Liam, eu sempre tinha a ideia no fundo da mente. Algo como: ‘Tenho certeza de que faremos algo, nem que seja um único show’. Mas agora eu realmente ficaria surpreso se isso acontecesse”, declarou.

O artista ainda mencionou a relação de respeito e afeto que mantém com Zayn Malik, com quem recentemente voltou a ser visto em público. As fotos dos dois reacenderam a esperança dos fãs por uma possível reconciliação entre os ex-integrantes.

Nova fase na carreira

Enquanto lida com a ausência de Payne, Louis Tomlinson segue concentrado em sua trajetória solo. O cantor prepara o lançamento de seu terceiro álbum, previsto para o próximo ano, e promete um som mais “livre e espiritual”.

Seu disco anterior foi gravado inteiramente na Costa Rica, e Louis afirma que essa imersão tropical transformou sua forma de compor e cantar.

Mesmo com o tempo, o nome de Liam Payne segue ecoando na história da música pop.

Louis Tomlinson revela bastidores das turnês da One Direction

Recentemente, o cantor Louis Tomlinson concedeu uma entrevista para o The Diary of a CEO, na qual refletiu sobre sua relação com o ex-integrante da One Direction, Zayn Malik. Durante a conversa, Louis compartilhou lembranças do período mais intenso da banda, revelando detalhes pouco conhecidos sobre a rotina antes e depois dos shows. O artista, que está prestes a estrear uma nova produção da Netflix ao lado do amigo, descreveu como a fama e o sucesso repentino transformaram momentos cotidianos em experiências de pressão extrema, solidão e, ao mesmo tempo, de amizade e cumplicidade.

Ao relembrar os dias em que subia aos palcos diante de milhares de pessoas, Louis falou sobre o contraste brutal entre a euforia do show e o silêncio de um quarto de hotel vazio. Ele explicou como essa alternância entre intensidade e solidão influenciava suas escolhas pessoais e formas de lidar com a pressão:

“Uma das coisas que eu não entendia era isso: você acaba de subir num palco na frente de cem mil pessoas e, de repente, está sozinho em um quarto de hotel com um frigobar. Eu sentia o peso disso, e sim, bebi bastante na época da banda. Mas acho que a grande diferença do pós-show para mim é que eu fumava meu baseado e voltava para o ônibus da turnê para fumar, e o Zayn fumava comigo também. Espero que ele não se importe que eu fale isso, tenho certeza de que não.”

Louis prosseguiu detalhando a maneira como encontrava equilíbrio em meio ao caos das turnês, revelando que cada integrante tinha seus próprios métodos para lidar com o estresse e com a pressão de estar constantemente sob os holofotes:

“E estava tudo bem. Cada um tem seus motivos e seus vícios. Esse era o meu jeito de lidar. Por que funcionava para mim naquele momento? Porque tinha muito barulho na minha cabeça. Eu acabava de viver uma loucura no palco e, às vezes, esse barulho precisa ser silenciado. Então a gente voltava para o ônibus, jogava Call of Duty Zombies, fumava, e era nisso que pensávamos, era isso que vivíamos.”

O cantor também contou que, além desses momentos de descontração, havia uma dimensão mais introspectiva e quase terapêutica nos períodos de descanso, quando eles conversavam sobre temas aleatórios e profundos, criando uma espécie de “bolha de normalidade” em meio à rotina intensa da banda:

“Depois vinham aquelas conversas de gente chapada, conversas profundas, provavelmente sobre OVNIs e todo tipo de assunto aleatório. Por mais bobo que parecesse, aquilo era a nossa forma de criar uma sensação de normalidade no meio da turnê. Era o nosso jeito de fazer o que os nossos amigos faziam em casa. Além disso, era uma forma bonita de desacelerar, de sair um pouco do caos. Era um ambiente calmo, tranquilo, gostoso. Essa diferença de energia fazia tudo parecer certo.”

Com essas lembranças, Louis Tomlinson deu aos fãs um vislumbre raro do que acontecia nos bastidores da vida de estrelas internacionais: momentos de vulnerabilidade, companheirismo e pequenas rotinas que, apesar de simples, ajudavam a equilibrar o lado caótico da fama.

O novo programa estrelado pelos ex-integrantes da One Direction ainda não tem data de lançamento divulgada, mas promete explorar não apenas a amizade entre eles, mas também os bastidores de uma carreira que, mesmo longe do auge da banda, continua a atrair atenção e curiosidade do público.