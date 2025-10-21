Taylor Swift revela que nova música foi inspirada em “Succession”

InícioDiversão e Arte
Taylor Swift surpreendeu fãs e críticos ao revelar que uma das faixas de seu mais recente álbum, The Life of a Showgirl, foi diretamente influenciada pela série Succession. A cantora participou do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon na segunda-feira, 6 de outubro de 2025, e compartilhou detalhes inéditos sobre o processo criativo do álbum.

Durante a entrevista, Taylor Swift explicou que a quarta faixa do disco, “Father Figure”, dialoga com a complexa relação entre o patriarca Logan Roy e seus filhos na popular série da HBO. “Eu fiquei pensando naquela cena em que Logan olha para os filhos e diz: ‘Eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias’. Essa energia foi exatamente o que quis trazer para a música”, contou a artista de 35 anos.

A cantora apresentou ao público um trecho da faixa, que interpola a clássica “Father Figure”, de George Michael, de 1987. Com versos que exploram a dinâmica de poder entre mentor e protegido, Swift brinca com a ideia de lealdade, ambição e manipulação, elementos centrais na série.

“É como se fosse um protegido-mentor, e a relação entre os dois, certo?”, disse Swift. “A dinâmica de poder, a possibilidade de traição… é muito divertido de escrever.” Ela também destacou que, embora a música seja narrada sob a perspectiva do mentor, sente-se conectada ao protegido, identificando-se com a vulnerabilidade e as tensões que essa posição traz.

Jimmy Fallon não deixou passar o momento mais ousado da apresentação, comentando sobre uma letra provocativa da música: “Espera aí… ela acabou de dizer isso?”, referindo-se a um trecho sobre pactos com o diabo. Swift respondeu com humor: “Isso é entretenimento”.

Um dia antes do lançamento oficial de “Father Figure” junto com o álbum completo, o espólio de George Michael se manifestou sobre a nova versão da canção. “Quando ouvimos a faixa, não hesitamos em concordar com essa associação entre dois grandes artistas e sabemos que George sentiria o mesmo”, disseram em comunicado publicado no Instagram.

Gracie Abrams revela bastidores da criação de “us”, parceria com Taylor Swift

Na última segunda-feira (20), a cantora Gracie Abrams estampou a capa da nova edição da Vogue Espanha. A artista refletiu sobre sua trajetória até aqui e sobre o novo capítulo que vive após o encerramento de sua turnê The Secrets of Us Tour. Em pausa dos palcos, Gracie falou com profundidade sobre o amadurecimento artístico que conquistou nos últimos anos, o processo criativo por trás de suas músicas e a relação próxima que construiu com Taylor Swift, uma de suas maiores referências e também amiga. Durante a entrevista, a cantora revelou bastidores inéditos sobre o nascimento da parceria entre as duas na faixa “us”, presente em seu álbum mais recente.

Ao relembrar o momento em que a canção começou a ganhar forma, Gracie descreveu com carinho como a conexão entre ela e Taylor aconteceu de maneira natural e inspiradora. Segundo a artista, o encontro entre ambas foi marcado por cumplicidade e pela presença do produtor Aaron Dessner, figura fundamental na carreira das duas.

“Nós duas trabalhamos com Aaron Dessner, que é como parte da minha família. Ele produziu Folklore [oitavo álbum de estúdio de Taylor], entre muitas outras coisas. Foi nesse período que começamos a conversar. Ela tinha acabado de voltar de uma turnê, e saímos para jantar. Conversamos bastante e, no fim da noite, fomos para a casa dela ouvir os álbuns em que estávamos trabalhando naquele momento.”

Gracie também contou que a faixa nasceu de maneira totalmente espontânea, em uma noite em que ambas estavam mergulhadas em seus próprios projetos musicais. O encontro, que começou como uma simples troca de ideias, acabou se transformando em um dos momentos mais criativos e divertidos da parceria entre as duas artistas.

“Ela estava no meio do processo de The Tortured Poets Department [2024], e eu, de The Secret of Us. Começamos a tocar e, meio bêbadas, escrevemos a música inteira. E essa é a história. Foi hilário.”

