Taylor Swift anuncia: “Reputation (Taylor’s Version)” ainda está longe de acontecer

Taylor Swift acaba de presentear os fãs com 12 novas músicas em seu mais recente álbum, The Life of a Showgirl. O lançamento é um sucesso estrondoso, mas, mesmo assim, os fãs não param de perguntar sobre a tão aguardada regravação de Reputation, de 2017.

Em entrevista recente ao podcast The Best Of The Roula & Ryan Show with Eric, a cantora foi direta: “Não tem nada vindo sobre o ‘Reputation’ nem tão cedo”. A declaração reforça que, apesar do interesse do público, ainda não há planos concretos para revisitar o álbum.

Taylor Swift explicou que, até o momento, nem mesmo um quarto do disco foi regravado. “Aquele álbum era meu favorito e não recebeu um tratamento justo. Agora eles estão tipo ‘nós amamos, queremos mais dele’. É adorável, é maravilhoso, mas não tem nada vindo sobre o ‘Reputation’ nem tão cedo”, disse, referindo-se às faixas do From The Vault que fazem parte do projeto.

A cantora também detalhou a razão por trás da demora: “O Reputation foi feito para um momento muito específico da minha vida. Tudo nesse álbum — o estilo de produção, os temas — veio de um contexto que representava um lugar mais obscuro. Essas músicas funcionavam como uma armadura, mostrando lados de mim que eu achava que não poderiam ser melhorados… até que fiz novos álbuns, como Midnights ou 1989 TV, que mostraram que ainda estava evoluindo. Haverá uma hora certa para revisitar o Reputation… e eu saberei quando ela chegar”.

Desde que rompeu com a Big Machine Records e adquiriu os direitos de suas gravações originais — as chamadas masters — Taylor vem regravando seus discos antigos. Ela lançou Fearless (Taylor’s Version) e Red (Taylor’s Version) em 2021, seguidos de Speak Now e 1989 (Taylor’s Version) em 2023. Mas, com a posse total das masters, a necessidade de regravações diminuiu: os lucros do álbum original agora vão direto para a própria cantora, e ela passa a controlar completamente como suas músicas serão utilizadas.

A compra das masters, avaliada entre US$ 600 milhões e US$ 1 bilhão, não apenas garante maior autonomia financeira a Taylor, mas também liberdade artística sobre o legado de suas obras.

Gracie Abrams revela bastidores da criação de “us”, parceria com Taylor Swift

Na última segunda-feira (20), a cantora Gracie Abrams estampou a capa da nova edição da Vogue Espanha. A artista refletiu sobre sua trajetória até aqui e sobre o novo capítulo que vive após o encerramento de sua turnê The Secrets of Us Tour. Em pausa dos palcos, Gracie falou com profundidade sobre o amadurecimento artístico que conquistou nos últimos anos, o processo criativo por trás de suas músicas e a relação próxima que construiu com Taylor Swift, uma de suas maiores referências e também amiga. Durante a entrevista, a cantora revelou bastidores inéditos sobre o nascimento da parceria entre as duas na faixa “us”, presente em seu álbum mais recente.

Ao relembrar o momento em que a canção começou a ganhar forma, Gracie descreveu com carinho como a conexão entre ela e Taylor aconteceu de maneira natural e inspiradora. Segundo a artista, o encontro entre ambas foi marcado por cumplicidade e pela presença do produtor Aaron Dessner, figura fundamental na carreira das duas.

“Nós duas trabalhamos com Aaron Dessner, que é como parte da minha família. Ele produziu Folklore [oitavo álbum de estúdio de Taylor], entre muitas outras coisas. Foi nesse período que começamos a conversar. Ela tinha acabado de voltar de uma turnê, e saímos para jantar. Conversamos bastante e, no fim da noite, fomos para a casa dela ouvir os álbuns em que estávamos trabalhando naquele momento.”

Gracie também contou que a faixa nasceu de maneira totalmente espontânea, em uma noite em que ambas estavam mergulhadas em seus próprios projetos musicais. O encontro, que começou como uma simples troca de ideias, acabou se transformando em um dos momentos mais criativos e divertidos da parceria entre as duas artistas.

“Ela estava no meio do processo de The Tortured Poets Department [2024], e eu, de The Secret of Us. Começamos a tocar e, meio bêbadas, escrevemos a música inteira. E essa é a história. Foi hilário.”

Conquistas da colaboração entre Gracie e Taylor

O resultado dessa colaboração foi um sucesso estrondoso. Com mais de 250 milhões de reproduções acumuladas no Spotify, “us” se consolidou como uma das parcerias mais marcantes do pop recente. O reconhecimento veio também da crítica, com a indicação da faixa ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo. Apesar de o prêmio ter ficado com Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, a nomeação simbolizou um marco importante na carreira de Gracie Abrams.