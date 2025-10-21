Louis Tomlinson revela: “Nunca gostei de ‘What Makes You Beautiful’”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Louis Tomlinson, ex-integrante do fenômeno One Direction, surpreendeu fãs ao admitir que nunca foi fã do hit que catapultou o grupo ao estrelato mundial. Em entrevista ao Audacy, o cantor afirmou que, embora a música desperte nostalgia, ele ainda não consegue apreciá-la de verdade.

“Eu ainda não gosto, honestamente. As primeiras músicas e os primeiros álbuns naquela época não eram algo que eu amasse. Mas quando ouço agora, sinto muita nostalgia”, comentou Louis. E completou: “Mas acho que nunca vou conseguir ouvir ‘What Makes You Beautiful’, para ser sincero”.

O artista britânico, que atualmente promove seu single solo “Lemonade”, relembra assim uma das faixas mais icônicas do pop adolescente dos anos 2010. Lançada em 2011, a música não era autoral e foi composta por Savan Kotecha, Rami Yacoub e Carl Falk. Apesar disso, fez história: alcançou o topo das paradas britânicas, vendeu 2,4 milhões de cópias no Reino Unido e conquistou o 4º lugar nos Estados Unidos, onde recebeu certificação 4x platina.

O sucesso da faixa também se refletiu em premiações e recordes. O clipe de “What Makes You Beautiful” rendeu ao One Direction o VMA de Melhor Clipe Pop e se tornou o primeiro vídeo do grupo a ultrapassar a marca de um bilhão de visualizações no YouTube. No BRIT Awards, a música ainda faturou o título de Single Britânico do Ano.

Curiosamente, o sentimento de Louis em relação à canção não é único entre os membros do grupo. Liam Payne chegou a confessar em 2014 que estava cansado de tocar a música: “Se ela tocar no rádio, eu provavelmente vou desligá-lo”. No entanto, antes de sua morte, Liam reconquistou um certo apreço pela faixa durante as gravações do programa “Montando a Banda”.

Até Harry Styles, que seguiu carreira solo após o fim do grupo, manteve a música viva em seus shows. “What Makes You Beautiful” esteve presente na setlist de sua primeira turnê solo em 2017 e retornou em 2021, como uma homenagem aos fãs do One Direction.

Louis Tomlinson fala sobre Liam Payne 1 ano após tragédia

Recentemente, Louis Tomlinson comentou sobre como tem lidado com a morte de seu ex-companheiro de One Direction, Liam Payne.

Segundo a People, em uma nova entrevista ao The Independent, Louis Tomlinson falou sobre o que o luto lhe ensinou desde a morte de Payne, em outubro de 2024, aos 31 anos.

“Eu ingenuamente pensei que, a esta altura, eu infelizmente estaria um pouco mais familiarizado com o luto do que outras pessoas da minha idade. Achei que isso poderia significar alguma coisa, mas não significou nada“, disse ele ao veículo, referindo-se à perda de sua mãe, Joanna Deakin, que morreu de câncer em 2016, e à morte de sua irmã de 18 anos, Félicité, por overdose acidental em 2019.

“É algo que eu nunca vou aceitar de verdade, eu acho“, acrescentou.

Em entrevista ao veículo, o cantor de “Lemonade” relembrou algumas de suas melhores lembranças do falecido colega de banda, brincando que os dois compartilharam alguns “momentos muito divertidos”.

“Liam sempre me entretinha. Se eu estivesse entediado e quisesse rir, ele fazia esse papel”, disse ele, observando como Payne também apareceu para apoiá-lo quando ele foi jurado no The X Factor e na estreia de seu documentário de 2023, All of Those Voices.

“Este não é de forma alguma um comentário direcionado aos outros garotos — mas sei que, se fosse eu, teria lutado contra essa ideia”, disse Louis Tomlinson. “Haveria um sentimento de inferioridade ali, porque você é o convidado. Mas em qualquer oportunidade que Liam tivesse como essa, ele sempre, sempre estava lá para mim. Mesmo que ele pudesse estar com dificuldades, ele se colocava em segundo plano e ainda assim aparecia. Esses momentos são realmente uma prova da verdade de quem ele era como pessoa.”

Vale destacar que Louis Tomlinson também disse ao The Independent que a morte de Payne aproximou o restante do One Direction, incluindo Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan.

“Os melhores tipos de amigos são aqueles que, quando finalmente se encontram, é como se o tempo não tivesse passado“, disse ele, compartilhando que o grupo às vezes tem dificuldade para conciliar suas agendas. “Também é incrível ver todos se saindo tão bem, cada um por si.”

De acordo com a publicação, Tomlinson compartilhou que, embora seja fácil “apontar o dedo” para explicar as circunstâncias que levaram à morte de Payne, ele mantém suas declarações anteriores sobre os membros do One Direction serem bem cuidados.

“Olha, em qualquer situação semelhante a essa, a retrospectiva é algo realmente poderoso”, disse ele. “Eu não culpo ninguém pela minha experiência no One Direction. Foi muito trabalho duro? Sim. Não tivemos folgas suficientes? Sim.”

“Mas o que foi realmente desafiador, mais do que qualquer uma dessas coisas, foi ser jovem e muito famoso e ter gente do lado de fora dos hotéis. Se você só quisesse ir tomar um café… até mesmo querer ir fazer xixi e ter que ir andando com seu segurança. É desumanizante, esse tipo de coisa”, relembrou.