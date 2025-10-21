Taylor Swift celebra “The Life of a Showgirl”: “É o álbum mais feliz da minha vida”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Menos de uma semana após o lançamento de The Life of a Showgirl, Taylor Swift já tem motivos de sobra para comemorar. Em entrevista ao Late Night With Seth Meyers na quarta-feira (8), a cantora de 35 anos afirmou que o novo projeto é o seu preferido entre todos os álbuns que já lançou — e revelou o motivo: “Foi o lançamento mais alegre que já tive”, disse.

Com o bom humor característico, Taylor Swift comentou a reação do público nas redes sociais:

“Os fãs são tão engraçados, tão inteligentes. Eu rio vendo o que criam no TikTok, como dançam essas músicas. Além disso, desta vez tive minha mãe, meu pai e meu irmão comigo durante toda a semana de estreia. Isso tornou tudo ainda mais especial”, contou.

Apesar de algumas críticas, o sucesso comercial de The Life of a Showgirl foi imediato. O álbum que chegou às plataformas na sexta-feira (3) já quebrou marcas históricas — incluindo o recorde que antes pertencia a Adele. Segundo a Billboard, o novo trabalho de Swift vendeu cerca de 3,5 milhões de unidades em apenas cinco dias, ultrapassando as 3,482 milhões de cópias que Adele alcançou com 25, em 2015.

No Spotify, a norte-americana também superou a si mesma: o disco registrou o maior número de streams de um álbum em um único dia, atingindo o recorde com apenas 11 horas de lançamento.

“Não sei como agradecer o suficiente por tudo isso”, afirmou a artista, emocionada. “Ter esse retorno é surreal. Acho que finalmente entendi o que é viver a vida de uma showgirl.”

Gracie Abrams revela bastidores da criação de “us”, parceria com Taylor Swift

Na última segunda-feira (20), a cantora Gracie Abrams estampou a capa da nova edição da Vogue Espanha. A artista refletiu sobre sua trajetória até aqui e sobre o novo capítulo que vive após o encerramento de sua turnê The Secrets of Us Tour. Em pausa dos palcos, Gracie falou com profundidade sobre o amadurecimento artístico que conquistou nos últimos anos, o processo criativo por trás de suas músicas e a relação próxima que construiu com Taylor Swift, uma de suas maiores referências e também amiga. Durante a entrevista, a cantora revelou bastidores inéditos sobre o nascimento da parceria entre as duas na faixa “us”, presente em seu álbum mais recente.

Ao relembrar o momento em que a canção começou a ganhar forma, Gracie descreveu com carinho como a conexão entre ela e Taylor aconteceu de maneira natural e inspiradora. Segundo a artista, o encontro entre ambas foi marcado por cumplicidade e pela presença do produtor Aaron Dessner, figura fundamental na carreira das duas.

“Nós duas trabalhamos com Aaron Dessner, que é como parte da minha família. Ele produziu Folklore [oitavo álbum de estúdio de Taylor], entre muitas outras coisas. Foi nesse período que começamos a conversar. Ela tinha acabado de voltar de uma turnê, e saímos para jantar. Conversamos bastante e, no fim da noite, fomos para a casa dela ouvir os álbuns em que estávamos trabalhando naquele momento.”

Gracie também contou que a faixa nasceu de maneira totalmente espontânea, em uma noite em que ambas estavam mergulhadas em seus próprios projetos musicais. O encontro, que começou como uma simples troca de ideias, acabou se transformando em um dos momentos mais criativos e divertidos da parceria entre as duas artistas.

“Ela estava no meio do processo de The Tortured Poets Department [2024], e eu, de The Secret of Us. Começamos a tocar e, meio bêbadas, escrevemos a música inteira. E essa é a história. Foi hilário.”

Conquistas da colaboração entre Gracie e Taylor

O resultado dessa colaboração foi um sucesso estrondoso. Com mais de 250 milhões de reproduções acumuladas no Spotify, “us” se consolidou como uma das parcerias mais marcantes do pop recente. O reconhecimento veio também da crítica, com a indicação da faixa ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo. Apesar de o prêmio ter ficado com Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, a nomeação simbolizou um marco importante na carreira de Gracie Abrams.