Britney: Revela o que realmente acabou com seu casamento

Quase duas décadas após o fim de um dos casamentos mais comentados dos anos 2000, Kevin Federline resolveu abrir o jogo. Em seu novo livro You Thought You Knew, o ex-dançarino conta em detalhes o que, segundo ele, levou ao divórcio com Britney Spears, e a revelação reacendeu um dos capítulos mais icônicos (e polêmicos) da cultura pop: a noitada de Britney, Paris Hilton e Lindsay Lohan em 2006.

Kevin, que foi casado com a estrela do pop de 2004 a 2006, afirma que a decisão de se separar veio após uma ligação inesperada no meio da madrugada. “Eu estava em Miami, tentando me manter focado nos meus compromissos, quando o telefone tocou. Eram Paris Hilton e Lindsay Lohan, completamente bêbadas, implorando para eu voltar”, escreveu. O detalhe que mais o abalou, segundo ele, foi o som dos filhos chorando ao fundo. “Eu conseguia ouvir Preston e Jayden chorando. Eram três ou quatro da manhã. Aquilo me destruiu.”

As imagens de Britney Spears saindo para festas com Paris Hilton e Lindsay Lohan em novembro de 2006 se tornaram símbolo de uma era — paparazzi, escândalos e manchetes diárias sobre a vida das celebridades. Na época, Britney já enfrentava o fim de seu casamento e tentava lidar com a pressão da fama.

Para Kevin, no entanto, aquela noite representou o ponto final. “Já tinha visto as fotos nos tabloides, ela saindo para festejar. Mas ouvir meus filhos chorando enquanto tudo isso acontecia foi demais. Qualquer esperança que eu tivesse de reconstruir nossa família morreu ali mesmo”, relata no livro.

Pouco depois do episódio, Britney entrou com o pedido de divórcio. Kevin lembra que soube da notícia de forma inesperada: “Eu estava no Canadá, prestes a me apresentar em um programa de TV, quando alguém me contou. Meu cérebro simplesmente congelou. Eu fiquei parado, sem acreditar. Ninguém tinha me dito nada.”

Britney: Um fim anunciado

No livro, Kevin também comenta sobre o impacto que o divórcio teve em sua vida profissional. Na época, ele tentava lançar sua carreira como rapper — e o término acabou ofuscando qualquer tentativa de sucesso. “Foi uma grande exposição da minha vida, bem no meio do lançamento do meu álbum. A imprensa só queria saber de Britney”, afirma.

Segundo ele, a cantora foi aconselhada por sua equipe jurídica a pedir o divórcio antes que ele o fizesse. “Eles acharam que seria ruim para a imagem dela ser vista como a ‘vítima’ de novo, como aconteceu após o término com Justin Timberlake.”

Hoje, com a distância dos anos e uma relação mais estável com os filhos, Kevin diz não guardar rancor, mas admite que o episódio ainda o marca. “Naquele momento, eu percebi que o amor não era suficiente para segurar tudo o que estávamos vivendo.”

Com o lançamento de You Thought You Knew, Kevin Federline reacende a curiosidade dos fãs sobre um dos períodos mais intensos da vida de Britney Spears — e mostra que, por trás das festas e flashes, havia uma história muito mais complexa sendo vivida longe das câmeras.