Nicki Minaj apaga Instagram e causa mistério entre fãs e rivais

Nicki Minaj fez o que mais sabe: parar a internet. A rapper surpreendeu o público ao desativar sua conta no Instagram na noite de segunda-feira (20), sem qualquer explicação oficial. A decisão deixou os fãs os famosos Barbz, em polvorosa, criando uma onda de teorias sobre o que poderia ter motivado o sumiço repentino.

Enquanto isso, Nicki continua ativa e explosiva no X (antigo Twitter). A artista usou a plataforma para disparar comentários contra Jay-Z e Keyshia Ka’Oir, esposa do rapper Gucci Mane, além de celebrar os seis anos de casamento com Kenneth Petty. O tom dos tweets foi o que já se espera de Nicki: afiado, provocador e imprevisível.

A desativação do Instagram veio logo após uma sequência de publicações confusas sobre o seu aguardado próximo álbum. Inicialmente, Nicki afirmou que o projeto — previsto para março de 2026, não seria mais lançado. Em seguida, recuou, garantindo que o disco continua em andamento. “Espero que você esteja feliz, Jay-Z”, escreveu em um dos tweets, que depois foram apagados.

Nicki volta com polêmicas

Pouco depois, ela voltou a provocar: “Posso lançar um álbum amanhã e ainda assim revolucionar a indústria de novo em 27 de março de 2026”. A rapper também se autointitulou “Barbie bilionária”, reforçando seu alter ego de confiança e poder.

Mas nem só de rivalidades viveu a rapper nos últimos dias. Nicki Minaj também chamou atenção por um gesto inesperado: saiu em defesa de Britney Spears. Após ler uma publicação em que Britney respondia às acusações do ex-marido Kevin Federline, Nicki fez questão de mostrar apoio público. “Kevin Federline, vadio, quando eu te pegar…”, escreveu em mais um tweet que logo foi apagado.

O gesto emocionou muitos fãs que lembraram a parceria entre as duas artistas. Elas dividiram o palco em 2011, durante a “Femme Fatale Tour”, e trabalharam juntas no remix de “Till The World Ends”. Na época, a química entre as duas foi celebrada pelos fãs e pela mídia.

A decisão de Nicki de desaparecer do Instagram reacende a curiosidade em torno de sua próxima era musical. Alguns fãs acreditam que ela está preparando uma estratégia de relançamento, enquanto outros apontam para conflitos internos na indústria como motivo do afastamento.

Mesmo fora do Instagram, Nicki Minaj continua sendo um dos nomes mais comentados da cultura pop. Sua capacidade de dominar as conversas — seja por talento, polêmicas ou ambas — mostra que ela ainda dita o ritmo das redes e da música.

Entre mistério, ego e genialidade, Nicki segue fazendo o que poucos conseguem: transformar cada movimento em espetáculo. E, como sempre, os fãs estão prontos para o próximo capítulo da rainha do rap.