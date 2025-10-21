Ed Sheeran confirma turnê “Loop Tour” pela América Latina em 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ed Sheeran está pronto para reencontrar seus fãs latino-americanos. O cantor britânico anunciou oficialmente a “Loop Tour”, que passará por diversos países da América Latina em maio de 2026. Essa é a primeira parte da nova turnê mundial baseada no álbum “Play”, marcando o retorno do artista ao pop após o projeto mais folk “Autumn Variations” (2023).

A etapa latino-americana contará com shows na República Dominicana, Porto Rico, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala e Costa Rica, segundo a divulgação oficial. Embora o cantor tenha descrito essa agenda como “a primeira etapa” na região, a frase já deixou os fãs de Brasil, Argentina e Chile em alerta — afinal, a expectativa é de que novas datas sejam anunciadas em breve.

O anúncio reacende a empolgação do público brasileiro, que viu Ed Sheeran pela última vez em 2024, durante o Rock in Rio. Na época, o cantor prometeu voltar à América do Sul, mas acabou adiando os planos por motivos pessoais. “Eu tenho que ser um pai também”, declarou em entrevista, reforçando o equilíbrio entre carreira e família.

Ed Sheeran traz nova fase da carreira aos palcos latinos

Agora, com o novo disco “Play”, Ed retoma o foco nos palcos e promete uma experiência completamente repaginada. A “Loop Tour” deve reunir seus maiores sucessos — como “Shape of You”, “Perfect” e “Bad Habits” ao lado das faixas inéditas do novo projeto, entre elas “Azizam”, “Old Phone” e “Sapphire”. A estreia da turnê está marcada para 1º de dezembro de 2025 em Paris, antes de seguir pela Europa, Oceania e, finalmente, América Latina.

Lançado em setembro, “Play” é o oitavo álbum de estúdio de Ed Sheeran e marca seu retorno às raízes pop que o consagraram. O disco alcançou o topo das paradas em países como Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Bélgica, Austrália e Nova Zelândia. As críticas foram equilibradas: The Telegraph e The Irish Times deram quatro estrelas, enquanto The Guardian, NME e Rolling Stone classificaram com três.

Mesmo com opiniões divididas, os números falam por si. O projeto reafirma Ed Sheeran como um dos artistas mais populares do planeta — e a expectativa é que os ingressos da “Loop Tour” esgotem rapidamente, como aconteceu em suas últimas passagens pelo continente.

Nas redes sociais, fãs brasileiros já iniciaram campanhas pedindo shows em São Paulo e Rio de Janeiro, com hashtags como #LoopTourBrasil e #EdNoBrasil. A movimentação mostra que, mesmo sem datas confirmadas, o público está mais do que pronto para recebê-lo novamente.

Seja para cantar os hits que marcaram uma geração ou conhecer ao vivo o novo repertório, uma coisa é certa: a América Latina está prestes a entrar no loop de Ed Sheeran mais uma vez.