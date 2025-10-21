InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

Ed Sheeran confirma turnê “Loop Tour” pela América Latina em 2026

Cantor britânico traz nova fase da carreira aos palcos latinos com repertório do álbum “Play”.

Ed Sheeran confirma turnê “Loop Tour” pela América Latina em 2026 - (crédito: TMJBrazil)
Ed Sheeran confirma turnê “Loop Tour” pela América Latina em 2026 - (crédito: TMJBrazil)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ed Sheeran está pronto para reencontrar seus fãs latino-americanos. O cantor britânico anunciou oficialmente a “Loop Tour”, que passará por diversos países da América Latina em maio de 2026. Essa é a primeira parte da nova turnê mundial baseada no álbum “Play”, marcando o retorno do artista ao pop após o projeto mais folk “Autumn Variations” (2023).

A etapa latino-americana contará com shows na República Dominicana, Porto Rico, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala e Costa Rica, segundo a divulgação oficial. Embora o cantor tenha descrito essa agenda como “a primeira etapa” na região, a frase já deixou os fãs de Brasil, Argentina e Chile em alerta — afinal, a expectativa é de que novas datas sejam anunciadas em breve.

O anúncio reacende a empolgação do público brasileiro, que viu Ed Sheeran pela última vez em 2024, durante o Rock in Rio. Na época, o cantor prometeu voltar à América do Sul, mas acabou adiando os planos por motivos pessoais. “Eu tenho que ser um pai também”, declarou em entrevista, reforçando o equilíbrio entre carreira e família.

Ed Sheeran traz nova fase da carreira aos palcos latinos

Agora, com o novo disco “Play”, Ed retoma o foco nos palcos e promete uma experiência completamente repaginada. A “Loop Tour” deve reunir seus maiores sucessos — como “Shape of You”, “Perfect” e “Bad Habits”  ao lado das faixas inéditas do novo projeto, entre elas “Azizam”, “Old Phone” e “Sapphire”. A estreia da turnê está marcada para 1º de dezembro de 2025 em Paris, antes de seguir pela Europa, Oceania e, finalmente, América Latina.

Lançado em setembro, “Play” é o oitavo álbum de estúdio de Ed Sheeran e marca seu retorno às raízes pop que o consagraram. O disco alcançou o topo das paradas em países como Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Bélgica, Austrália e Nova Zelândia. As críticas foram equilibradas: The Telegraph e The Irish Times deram quatro estrelas, enquanto The Guardian, NME e Rolling Stone classificaram com três.

Mesmo com opiniões divididas, os números falam por si. O projeto reafirma Ed Sheeran como um dos artistas mais populares do planeta — e a expectativa é que os ingressos da “Loop Tour” esgotem rapidamente, como aconteceu em suas últimas passagens pelo continente.

Nas redes sociais, fãs brasileiros já iniciaram campanhas pedindo shows em São Paulo e Rio de Janeiro, com hashtags como #LoopTourBrasil e #EdNoBrasil. A movimentação mostra que, mesmo sem datas confirmadas, o público está mais do que pronto para recebê-lo novamente.

Seja para cantar os hits que marcaram uma geração ou conhecer ao vivo o novo repertório, uma coisa é certa: a América Latina está prestes a entrar no loop de Ed Sheeran mais uma vez.

  • Google Discover Icon
DH
DH

Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 21/10/2025 17:55
    SIGA
    x