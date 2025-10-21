Kanye West se desfaz de rancho milionário em Wyoming após polêmicas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Kanye West deu mais um passo no processo de deixar para trás os anos turbulentos de sua vida ao vender o Bighorn Mountain Ranch, sua icônica propriedade de US$ 14 milhões, localizada em Wyoming. O local, que havia sido adquirido em 2019 como um refúgio pessoal e criativo, foi devolvido aos antigos donos, Greg e Pam Flitner, segundo o Cowboy State Daily.

O rancho, de 6.700 acres, foi um dos investimentos mais ambiciosos do rapper, que sonhava em transformar o espaço em um centro de inovação e descanso espiritual. No entanto, o sonho ruiu junto com as polêmicas que marcaram os últimos anos da vida do artista, desde o divórcio com Kim Kardashian até os comentários antissemitas que abalaram sua carreira em 2022.

Pam Flitner, uma das proprietárias originais, contou que a família ficou chocada ao reencontrar o rancho em más condições. “Acho que a intenção dele era criar um lugar onde sua família pudesse se afastar do mundo. Mas, com o tempo, tudo acabou desmoronando”, disse. Já Greg Flitner destacou que, apesar do estado atual da propriedade, não guarda ressentimentos. “Ele parecia determinado, focado em algo maior. Não dá pra culpá-lo por tentar realizar um sonho.”

Kanye West: encerra um dos capítulos mais conturbados de sua vida

Antes de adquirir o Bighorn Mountain Ranch, Kanye já havia comprado o Monster Lake Ranch, também em Wyoming, por cerca de US$ 14 milhões. Foi lá que ele apresentou ao mundo sua visão futurista: domos habitacionais que, segundo o rapper, poderiam inspirar novas soluções para a crise global de moradia.

No entanto, o projeto, batizado de Yecosystem, nunca saiu do papel. Com a separação de Kim Kardashian e as controvérsias públicas que culminaram em sua perda de contratos e patrocínios, as propriedades começaram a ser abandonadas. Hoje, o Monster Lake Ranch está à venda por US$ 12 milhões, com sinais de deterioração e estruturas inacabadas.

A venda do Bighorn Mountain Ranch simboliza o encerramento de um ciclo para Kanye West, que parecia ver em Wyoming um refúgio da fama e um espaço para criar longe de Los Angeles. Durante um período, o local foi o epicentro de suas gravações e de suas reflexões espirituais, inclusive o ponto de partida de seu álbum Donda (2021).

Apesar do declínio, fãs de Kanye veem essa venda como um recomeço. O rapper, agora mais recluso, tem sido visto ao lado da esposa Bianca Censori, viajando pela Europa e trabalhando discretamente em novos projetos musicais.

Wyoming, que já foi o cenário dos sonhos grandiosos de Ye, agora retorna às mãos de seus antigos donos ,e talvez à tranquilidade de antes. Para Kanye, o adeus ao rancho é mais do que uma transação imobiliária: é o fechamento de uma fase marcada por ambição, isolamento e redenção.