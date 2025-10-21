Taylor Swift doa US$ 100 mil para bebê com câncer raro

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift voltou a mostrar que, além de uma superestrela global, é também um símbolo de empatia e generosidade. A cantora fez uma doação de US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil) para ajudar no tratamento de Lilah, uma menina de apenas dois anos diagnosticada com um tipo raro e agressivo de câncer cerebral, o ATRT (Tumor Teratoide Rabdoide Atípico).

O gesto aconteceu após um vídeo viral no TikTok, em que a pequena aparece assistindo a um clipe de Taylor Swift e dizendo com doçura: “Ela é minha amiga!”. O momento comoveu milhões de internautas — e chegou até a própria cantora, que respondeu com uma mensagem cheia de carinho:

“Enviando o maior abraço para minha amiga, Lilah! Com amor, Taylor.”

O tumor que afeta Lilah é considerado um dos mais raros e agressivos da infância, crescendo rapidamente e, em muitos casos, atingindo o cerebelo ou o tronco encefálico. O tratamento envolve sessões intensas de quimioterapia e acompanhamento médico especializado, o que gera altos custos hospitalares.

Taylor: O gesto inspirou fãs do mundo todo a se unirem em uma corrente de solidariedade

Com a contribuição de Taylor, a família da menina ganhou não apenas um alívio financeiro, mas também uma corrente global de amor. Assim que a doação foi revelada, swifties de todo o mundo começaram a enviar pequenas quantias em apoio à campanha de Lilah, muitas delas no valor de US$ 13, o número da sorte e símbolo pessoal de Taylor Swift.

“Ver o impacto que Taylor teve foi algo indescritível. Não apenas pela doação, mas por ter dado esperança à nossa filha. Lilah sorriu o dia todo quando soube que sua ‘amiga Taylor’ mandou um abraço”, contou a mãe da menina em entrevista a um portal norte-americano.

Essa não é a primeira vez que Taylor demonstra sua sensibilidade em causas sociais. Ao longo dos anos, ela já contribuiu com famílias em situação de vulnerabilidade, instituições de combate ao câncer infantil e projetos de educação. Em 2023, a artista chegou a cobrir despesas médicas de fãs que enfrentavam doenças graves, além de doar milhões para bancos de alimentos durante a turnê The Eras Tour.

Para os fãs, o gesto reforça aquilo que muitos já acreditavam: Taylor Swift não é apenas uma artista de sucesso, mas alguém genuinamente comprometida com o bem. “Ela transforma a admiração que recebe em empatia. Taylor sempre encontra um jeito de usar sua voz — e seu coração — para ajudar”, comentou uma fã nas redes sociais.

A campanha de Lilah segue ativa, e milhares de pessoas continuam contribuindo com pequenas quantias inspiradas no exemplo de Taylor. Em meio a tanto amor, a esperança da família só cresce.