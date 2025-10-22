Louis Tomlinson relembra saída de Zayn do One Direction

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Louis Tomlinson voltou a falar sobre um dos momentos mais marcantes da história do One Direction. Durante a divulgação de seu novo single, “Lemonade”, o cantor britânico abriu o coração sobre o dia em que Zayn Malik decidiu deixar a banda — uma virada que, segundo ele, mudou tudo.

“Foi devastador”, afirmou Louis em entrevista recente. “Na véspera, dividimos o camarim, fumamos um baseado e tudo parecia normal. No dia seguinte, ele simplesmente não apareceu. Foi ali que senti que o fim da banda havia começado.”

A confissão, feita com um tom de nostalgia e sinceridade, rapidamente repercutiu entre os fãs. A saída de Zayn, em março de 2015, pegou o público de surpresa e marcou o início do fim do grupo que se formou no The X Factor em 2010. Na época, o cantor deixou a turnê On The Road Again e se afastou definitivamente do projeto.

Mesmo após o anúncio, o One Direction ainda lançou um último álbum, “Made In The A.M.” (2015), mas o grupo nunca chegou a se reunir em turnê novamente. A despedida definitiva aconteceu silenciosamente, na virada de 2015 para 2016.

Reconciliação após anos de afastamento

Nos anos seguintes à separação, Louis e Zayn chegaram a trocar indiretas nas redes sociais e cortaram contato. Segundo o próprio Louis, o rompimento foi doloroso — e só começou a cicatrizar anos depois. Antes de morrer, em 2016, a mãe do cantor teria pedido que ele tentasse se reconciliar com o ex-colega de banda.

Esse reencontro, porém, só aconteceu muito tempo depois. Segundo o The Hollywood Reporter, Louis e Zayn voltaram a se falar recentemente, após o funeral de Liam Payne, e essa reaproximação acabou gerando um novo projeto conjunto.

Louis e Zayn juntos novamente — agora na Netflix

A dupla gravou um programa de viagem para a Netflix, produzido pela Campfire Studios — a mesma responsável por “The High School Catfish” — e dirigido por Nicola Masch, que já trabalhou com Demi Lovato no documentário “Child Star”.

No projeto, Louis e Zayn revisitam o passado, relembram a época da boy band, as tensões internas e também a perda do amigo Liam. O registro promete ser uma mistura de emoção, humor e redenção — um reencontro que poucos fãs acreditaram que um dia veriam acontecer.

Louis Tomlinson fala sobre Liam Payne 1 ano após tragédia

Recentemente, Louis Tomlinson comentou sobre como tem lidado com a morte de seu ex-companheiro de One Direction, Liam Payne.

Segundo a People, em uma nova entrevista ao The Independent, Louis Tomlinson falou sobre o que o luto lhe ensinou desde a morte de Payne, em outubro de 2024, aos 31 anos.

“Eu ingenuamente pensei que, a esta altura, eu infelizmente estaria um pouco mais familiarizado com o luto do que outras pessoas da minha idade. Achei que isso poderia significar alguma coisa, mas não significou nada“, disse ele ao veículo, referindo-se à perda de sua mãe, Joanna Deakin, que morreu de câncer em 2016, e à morte de sua irmã de 18 anos, Félicité, por overdose acidental em 2019.

“É algo que eu nunca vou aceitar de verdade, eu acho“, acrescentou.

Em entrevista ao veículo, o cantor de “Lemonade” relembrou algumas de suas melhores lembranças do falecido colega de banda, brincando que os dois compartilharam alguns “momentos muito divertidos”.

“Liam sempre me entretinha. Se eu estivesse entediado e quisesse rir, ele fazia esse papel”, disse ele, observando como Payne também apareceu para apoiá-lo quando ele foi jurado no The X Factor e na estreia de seu documentário de 2023, All of Those Voices.

“Este não é de forma alguma um comentário direcionado aos outros garotos — mas sei que, se fosse eu, teria lutado contra essa ideia”, disse Louis Tomlinson. “Haveria um sentimento de inferioridade ali, porque você é o convidado. Mas em qualquer oportunidade que Liam tivesse como essa, ele sempre, sempre estava lá para mim. Mesmo que ele pudesse estar com dificuldades, ele se colocava em segundo plano e ainda assim aparecia. Esses momentos são realmente uma prova da verdade de quem ele era como pessoa.”

Vale destacar que Louis Tomlinson também disse ao The Independent que a morte de Payne aproximou o restante do One Direction, incluindo Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan.

“Os melhores tipos de amigos são aqueles que, quando finalmente se encontram, é como se o tempo não tivesse passado“, disse ele, compartilhando que o grupo às vezes tem dificuldade para conciliar suas agendas. “Também é incrível ver todos se saindo tão bem, cada um por si.”

De acordo com a publicação, Tomlinson compartilhou que, embora seja fácil “apontar o dedo” para explicar as circunstâncias que levaram à morte de Payne, ele mantém suas declarações anteriores sobre os membros do One Direction serem bem cuidados.

“Olha, em qualquer situação semelhante a essa, a retrospectiva é algo realmente poderoso”, disse ele. “Eu não culpo ninguém pela minha experiência no One Direction. Foi muito trabalho duro? Sim. Não tivemos folgas suficientes? Sim.”

“Mas o que foi realmente desafiador, mais do que qualquer uma dessas coisas, foi ser jovem e muito famoso e ter gente do lado de fora dos hotéis. Se você só quisesse ir tomar um café… até mesmo querer ir fazer xixi e ter que ir andando com seu segurança. É desumanizante, esse tipo de coisa”, relembrou.