Olivia Rodrigo anuncia que já trabalha em seu terceiro álbum e dá pistas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após encantar fãs pelo mundo com a turnê do álbum Guts, Olivia Rodrigo, de 22 anos, revelou que já está mergulhada na criação de seu terceiro disco de estúdio. A cantora, conhecida por hits como Drivers License e Good 4 U, compartilhou a novidade durante uma campanha publicitária da marca Amex, onde comentou sobre seus hábitos em estúdio.

“Depois de passar a turnê pelo mundo, estou em casa trabalhando no meu novo álbum”, disse Olivia. A artista ainda brincou com suas preferências alimentares durante os processos criativos: se em Sour ela se rendia aos burritos e em Guts aos tacos, agora, no terceiro disco, está obcecada por salmão — uma pista de que o novo trabalho já está em andamento.

Rumores sobre o projeto já circulavam entre os fãs desde um dos shows finais da turnê Guts, em Montreal, Canadá, quando Olivia apareceu usando uma camiseta com o número três e entregou aos fãs os anéis da turnê, anunciando o fim da etapa. “Tirem os anéis! A turnê Guts terminou! Até a próxima, amo todos vocês”, escreveu em sua legenda.

Apesar das dicas, a artista ainda não divulgou datas de lançamento ou detalhes sobre o conteúdo do disco. Olivia Rodrigo continua em destaque internacional e, recentemente, marcou presença no Brasil como uma das headliners do Lollapalooza 2025, deixando o público animado para o que vem a seguir.

Olivia Rodrigo celebra dois anos de GUTS e dá pistas sobre novo álbum

A cantora Olivia Rodrigo enviou uma nova carta para seus fãs em comemoração ao aniversário de dois anos do lançamento de seu álbum GUTS. O disco, lançado em 8 de setembro de 2023, tinha a missão desafiadora de suceder o bem-sucedido álbum de estreia SOUR, que apresentou ao público mundial grandes sucessos como good 4 u e drivers license.

Ao iniciar sua mensagem, Olivia Rodrigo demonstrou surpresa com a passagem do tempo e aproveitou para agradecer diretamente a todos que acompanharam essa fase de sua carreira. A artista destacou o apoio dos fãs que ouviram o álbum, estiveram presentes na turnê mundial ou a viram em festivais.

“Oiii, não consigo acreditar que já se passaram 2 anos desde que GUTS foi lançado! Obrigada a cada um de vocês que ouviu o álbum, foi à turnê mundial de GUTS ou me viu tocar em um festival.”

Na sequência, Olivia Rodrigo compartilhou um sentimento de gratidão pelas experiências vividas nesse período. A cantora ressaltou o quanto esses anos foram importantes em sua vida e deixou escapar uma pista de que novos trabalhos já estão a caminho, sugerindo que seu terceiro álbum de estúdio pode ser lançado em breve.

“Vivi as memórias mais incríveis nesses últimos dois anos e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir com vocês em breve!!”

Antes de finalizar a carta, Olivia aproveitou o momento para anunciar uma novidade especial. Ela revelou que já está disponível a pré-venda de um registro ao vivo de sua performance no festival Glastonbury deste ano, que contou com a participação de Robert Smith, vocalista da banda The Cure.

“Ps: falando em memórias incríveis, você já pode fazer a pré-venda de Live from Glastonbury, com minhas performances com Robert Smith, hoje!!!”

A era GUTS representou um marco na carreira da intérprete de traitor, levando-a a realizar uma turnê mundial de enorme sucesso e garantindo novos hits como vampire e bad idea right?, que acumulam mais de 1,4 bilhão e 641 milhões de reproduções no Spotify, respectivamente. O projeto desempenhou um papel fundamental na consolidação de Olivia Rodrigo como uma das artistas mais influentes da música pop contemporânea.

Outro ponto que gera curiosidade é o conteúdo das letras. Olivia Rodrigo é conhecida por abordar temas como relacionamentos, inseguranças, amadurecimento e identidade. Com o passar dos anos e o crescimento de sua base de fãs, é possível que o novo álbum traga reflexões mais profundas sobre fama, pressão pública e autoconhecimento. A artista também comentou que tem se sentido mais confiante como compositora, o que pode se traduzir em músicas mais ousadas e pessoais.