Gracie Abrams se abre sobre a ponte de “That’s So True”

Gracie Abrams, cantora e compositora indicada ao Grammy, compartilhou detalhes inéditos sobre seu hit “That’s So True”, durante participação no projeto Story of My Song, da American Express. A faixa, presente na versão deluxe de seu álbum de 2024, The Secret of Us, se tornou um sucesso viral, mas Abrams confessou sentir certo receio ao discutir a ponte da música.

“Estou… com medo de falar sobre a ponte”, disse a artista, aos risos, antes de mergulhar nas emoções que inspiraram a letra. No trecho, que rapidamente viralizou nas redes sociais, Abrams canta sobre intensidade emocional e experiências pessoais:

“Saí vivo, mas acho que perdi / Disse que estava bem, disse isso do meu caixão / Lembra como eu morri quando você começou a andar? / Essa é a minha vida, essa é a minha vida / Vou lutar, tirando meus brincos / Você não conhece a vibe? Você não conhece a sensação? / E ela vai passar a noite, me pegar no seu teto / Esse é o seu preço, esse é o seu preço.”

Ao detalhar o processo criativo, a cantora revelou que evita identificar nomes de pessoas reais em suas músicas, mas confirmou que muitas de suas canções surgem de experiências pessoais. “Eu realmente… não tenho problema em admitir que escrevi isso sobre um relacionamento no qual estive envolvida”, afirmou. Ainda assim, ressaltou que mantém respeito pelos envolvidos, garantindo que todos estão “bem”.

Em declarações anteriores à NYLON, Abrams comentou o impacto de “That’s So True” nos fãs: “É incrível ver o que uma música pode fazer pelo engajamento. Você pensa que sabe o que esperar, mas quando ouve milhares de vozes cantando suas palavras de volta no estádio… é psicótico e emocionante ao mesmo tempo.”

Gracie Abrams prepara novo álbum e celebra fase de reencontro consigo mesma

A cantora Gracie Abrams foi destaque na capa da nova edição da Vogue Espanha. Na entrevista, ela comentou sobre o encerramento da turnê The Secret of Us Tour e falou sobre o processo de preparação para o seu próximo álbum de estúdio, revelando que já deu início às novas composições.

Ao abordar o novo projeto, Gracie explicou que os trabalhos estão em andamento, mas pretende conduzir tudo com tranquilidade. A artista ressaltou a importância de manter um ritmo equilibrado e consciente na criação do novo disco. Ela também mencionou que não há qualquer pressão de prazo imposta pela gravadora, o que lhe proporciona mais liberdade: “Não tenho um prazo no horizonte, o que é ótimo.”

Em outro momento, a cantora expressou satisfação com o momento criativo que está vivendo e refletiu sobre o impacto emocional da turnê anterior, descrevendo o quanto esse novo ciclo tem sido restaurador para ela:

“Estou fazendo a música que mais amo e, após sentir um grande desequilíbrio na turnê passada, agora finalmente tenho a energia para voltar a ser eu mesma.”

Gracie Abrams e sua gratidão a Olivia Rodrigo e Taylor Swift

Parte da ascensão meteórica de Gracie Abrams se deve às oportunidades que teve como ato de abertura nos shows de duas grandes estrelas do pop: Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Durante a conversa com a Vogue Espanha, a cantora do hit That’s So True demonstrou profunda admiração e gratidão pelas amigas e colegas de profissão.

“Estou cada vez mais ciente de que tive uma sorte incrível de ter recebido essa oportunidade, também pela generosidade de Olivia e Taylor [Swift] em me convidarem para uma turnê com elas. Esses momentos foram como um trampolim para a minha carreira e, inevitavelmente, mais olhos estão em mim — e esse alcance é excepcional.”

Gracie foi uma das artistas convidadas para abrir os shows da turnê The Eras Tour, de Taylor Swift, durante as datas na Europa. Em uma das apresentações, chegou a dividir o palco com Taylor em um emocionante mashup de I Love You, I’m Sorry, sua própria canção, e Last Kiss, faixa de Swift.

Antes disso, Gracie Abrams já havia participado da Sour Tour, primeira turnê de Olivia Rodrigo, realizada logo após o sucesso mundial de Drivers License. Além dela, a cantora Chappell Roan também integrou o line-up como ato de abertura.