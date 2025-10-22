Selena Gomez compartilha desejo de ter filhos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Selena Gomez voltou a encantar os fãs nesta quinta-feira (9) ao compartilhar nas redes sociais um momento especial ligado à segunda temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place. A atriz de 33 anos usou o Instagram para celebrar sua personagem Alex Russo, agora mãe de Billie Russo, e aproveitou para revelar um sonho pessoal: se tornar mãe um dia.

“Alex Russo é uma mamãe . Espero que um dia eu seja assim”, escreveu Gomez em seu Story, acompanhado de um clipe do episódio mais recente da série do Disney+. A narrativa da segunda temporada trouxe a emocionante revelação de que Alex é mãe de Billie, interpretada pela jovem Janice LeAnn Brown, de 15 anos.

A química entre as atrizes se estendeu além das câmeras. Em entrevista no canal do Disney Channel no YouTube, Brown disse que a leitura do roteiro foi emocionante: “Éramos apenas poças d’água”. Gomez completou com humor: “Éramos apenas poças d’água mesmo”.

O retorno ao universo de Alex Russo tem sido especial para Gomez. Em agosto, no podcast Therapuss, ela descreveu o reboot como uma “abordagem nova e revigorante” da série que marcou sua carreira. “O personagem definiu quem eu sou, porque eu me sinto como Alex”, afirmou a atriz, refletindo sobre a experiência de revisitar a personagem em uma fase mais madura.

A vida pessoal de Selena também tem sido foco de atenção. Casada desde setembro com o produtor Benny Blanco, ela revelou em entrevistas recentes que deseja muito formar uma família com o marido. Blanco comentou sobre o carinho da esposa com crianças: “Quando ela vê crianças, imediatamente vai até elas e conversa por horas. É incrível ver como ela ainda sente essa conexão com os jovens.”

A segunda temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place já está disponível no Disney+, trazendo uma Alex Russo mais madura e cheia de surpresas para os fãs que cresceram assistindo à série original.

Selena Gomez quebra o silêncio sobre Hailey Bieber e causa polêmica

O universo pop voltou a ferver neste fim de semana. Selena Gomez e Hailey Bieber voltaram aos assuntos mais comentados das redes sociais após a cantora de “Love On” publicar e apagar logo em seguida, um story defendendo a esposa de Justin Bieber. O que parecia uma tentativa de apaziguar os boatos acabou sendo interpretado por muitos como uma nova indireta disfarçada.

No post, Selena escreveu:

“Só deixem a garota em paz. Ela pode falar o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar.”

A publicação durou poucos minutos no ar, mas foi o suficiente para viralizar. Internautas rapidamente dividiram opiniões: enquanto alguns elogiaram a atitude madura da cantora, outros apontaram um tom de ironia, especialmente na frase sobre “relevância”. Pouco tempo depois, Selena postou uma nova foto em um camarim, revelando que estava gravando um novo videoclipe, o que muitos interpretaram como uma estratégia de autopromoção no meio da polêmica.

A rivalidade entre Selena Gomez e Hailey Bieber se tornou um dos assuntos mais acompanhados da cultura pop na última década. Tudo começou em 2015, quando Justin Bieber terminou seu relacionamento com Selena e, pouco tempo depois, engatou um romance com Hailey. Em 2018, o casal oficializou o casamento, apenas quatro meses após o fim definitivo do relacionamento entre Justin e Selena — o que reacendeu teorias e alimentou os fãs do antigo casal “Jelena”.

Desde então, Hailey tem sido alvo constante de ataques virtuais de fãs que acreditam que ela teria sido o pivô da separação. Em várias entrevistas, a modelo negou ter se envolvido com Justin enquanto ele ainda estava com Selena. “Não é da minha pessoa mexer com o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso”, afirmou em um podcast no ano passado.

Apesar das especulações, Selena já havia saído em defesa de Hailey anteriormente. Em 2023, a cantora revelou que foi procurada pela modelo, que pedia ajuda para conter o ódio online. “Hailey Bieber me procurou e disse que estava recebendo ameaças de morte. Isso não é o que eu represento. Ninguém merece esse tipo de coisa. Sempre defendi a gentileza”, declarou Selena na época.