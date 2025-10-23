Ana Castela sonha com parcerias internacionais

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ana Castela, uma das vozes mais promissoras do sertanejo contemporâneo, celebra sua segunda indicação consecutiva ao Grammy Latino. A artista disputa a categoria “Melhor Álbum de Sertanejo” ao lado de nomes consagrados como Chitãozinho & Xororó, Léo Foguete, Lauana Prado e Tierry. A novidade foi comentada pela cantora em entrevista exclusiva à repórter Mônica Apor, durante seu show solo no Suhai Music Hall, em São Paulo.

Em meio à empolgação, Ana não escondeu a ansiedade: “Todos colocados esse ano estão fortíssimos, então confesso que eu tô com medo”, disse a artista, revelando que a competição está acirrada e que cada concorrente representa um desafio de peso.

A boiadeira também falou sobre seus planos de expansão internacional. Entre risadas, confessou seu desejo de trabalhar com estrelas pop globais: “Eu tenho certeza que a Katy Perry e a Taylor Swift estão lá conversando: ‘Ai essa Ana Castela, a gente tem que gravar um feat com ela’. Quem sabe, né? Fiquei sabendo que a Katy Perry quer explorar mais o country, e a Taylor Swift já fez essa transição do country para o pop. O meu futuro só Deus sabe”, comentou.

Comparando o momento com sua indicação de 2024, quando saiu vencedora, Ana destacou a evolução de sua carreira: “Acho que amadureci muito minhas músicas, tanto nas letras quanto nas batidas. Este é um dos maiores avanços que fiz, e pretendo amadurecer ainda mais. Mas também quero manter músicas animadas para os shows, porque se só lançasse canções de sofrência, meu show ficaria muito pesado, e até as crianças gostam de músicas alegres”, explicou.

Ana Castela fala sobre romance com Zé Felipe e destaca naturalidade

O universo sertanejo ganhou um novo casal de destaque: Ana Castela e Zé Felipe. A confirmação do romance veio na noite de quarta-feira (1º/10), durante um bate-papo com jornalistas nos bastidores da gravação do show de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, em São Paulo.

Sem mistério e com bastante sinceridade, Ana deixou claro que não há intenção de esconder a relação. “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos vivendo tudo com calma. Não estamos escondendo nada de ninguém, está todo mundo vendo, e graças a Deus estamos muito felizes”, afirmou a artista, conhecida como a “boiadeira” do sertanejo.

As especulações sobre o casal começaram ainda em julho, quando ambos foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. O encontro levantou suspeitas, especialmente porque aconteceu pouco tempo depois do fim do casamento de Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca, em maio deste ano.

A situação ganhou ainda mais repercussão quando Virgínia deixou de seguir Ana Castela nas redes sociais, gesto que muitos fãs interpretaram como uma confirmação indireta de um possível envolvimento. Desde então, o público e a mídia acompanharam de perto cada movimento dos dois.

Vídeos publicados por amigos e colegas de profissão também ajudaram a alimentar o burburinho. Em uma dessas ocasiões, o cantor Luan Pereira flagrou Zé Felipe em clima de intimidade com Ana, colocando a mão em sua perna durante um momento de descontração em um bar. Pouco depois, Zé postou uma foto de mãos dadas com a sertaneja, praticamente oficializando a relação para os seguidores.

Mais do que compartilhar momentos pessoais, Ana Castela e Zé Felipe também decidiram unir forças no campo profissional. Já nesta quinta-feira (2/10), eles lançam a música “Sua Boca Mente”, acompanhada de um clipe especial. O projeto marca a primeira parceria oficial do casal e promete atrair grande repercussão nas plataformas digitais.

Nos bastidores do sertanejo, a notícia é vista como um movimento natural, já que ambos têm enorme influência junto ao público jovem e presença massiva nas redes sociais. O envolvimento pessoal pode potencializar ainda mais a recepção da faixa, transformando-a em um dos lançamentos mais comentados do mês.