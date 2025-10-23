Louis Tomlinson abre o coração sobre o fim da One Direction

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Louis Tomlinson, ex-integrante da boy band britânica One Direction, revelou detalhes emocionantes sobre o momento em que o grupo decidiu seguir caminhos separados, em 2016. Aos 33 anos, o cantor britânico descreveu a sensação como um vazio profundo, que marcou sua vida pessoal e profissional.

Em entrevista ao podcast The Diary of a CEO, nesta quarta-feira (8), Louis Tomlinson lembrou com clareza do dia fatídico. “A sala parecia fria naquele dia. Lembro-me muito bem disso”, contou, refletindo sobre a decisão de se afastar de Harry Styles, Niall Horan e do falecido Liam Payne.

Formada em 2010 no The X Factor, a One Direction rapidamente se tornou um fenômeno mundial do pop, conquistando milhões de fãs em todos os continentes. Mesmo assim, a saída de Zayn Malik em 2015 abriu caminho para um desfecho que deixou os fãs órfãos de uma das maiores bandas da década passada.

“Foi horrível. Só depois percebi tudo o que estava sentindo. Era como se eu estivesse de luto pela banda”, confessou Louis, lembrando que, apesar de já ter enfrentado perdas antes, a experiência foi única e intensa.

O ex-cantor também comentou sobre a dinâmica interna do grupo, marcada até então por companheirismo e harmonia. “Sempre íamos com o fluxo, felizes uns pelos outros. Mas naquele momento, era preciso ser um pouco egoísta. Foi uma atmosfera que nunca tinha sentido antes dentro da banda”, refletiu.

Louis revelou ainda como percebeu que a separação era inevitável. “Eram os mesmos rostos que eu via todos os dias, mas a energia era outra. Havia um vazio no ar. Acho que todos sabíamos para onde aquilo estava indo”, disse.

Na época, a pausa foi anunciada publicamente como um “hiatus”, mas Louis confessa que se recusava a acreditar nessa palavra. “Perguntei quanto tempo essa pausa duraria. Um ano? Dois? Dez? Quinze? Nunca obtive uma resposta. Hoje entendo que ninguém tinha coragem de responder de verdade”, explicou.

O cantor também comentou sobre a impossibilidade de uma reunião da banda sem Liam Payne, que faleceu em 2024, destacando que o silêncio coletivo de todos os membros dizia tudo. “Acho que, no fundo, todos já sabiam a realidade. E foi por isso que foi tão difícil”, concluiu.

Louis Tomlinson fala sobre Liam Payne 1 ano após tragédia

Recentemente, Louis Tomlinson comentou sobre como tem lidado com a morte de seu ex-companheiro de One Direction, Liam Payne.

Segundo a People, em uma nova entrevista ao The Independent, Louis Tomlinson falou sobre o que o luto lhe ensinou desde a morte de Payne, em outubro de 2024, aos 31 anos.

“Eu ingenuamente pensei que, a esta altura, eu infelizmente estaria um pouco mais familiarizado com o luto do que outras pessoas da minha idade. Achei que isso poderia significar alguma coisa, mas não significou nada“, disse ele ao veículo, referindo-se à perda de sua mãe, Joanna Deakin, que morreu de câncer em 2016, e à morte de sua irmã de 18 anos, Félicité, por overdose acidental em 2019.

“É algo que eu nunca vou aceitar de verdade, eu acho“, acrescentou.

Em entrevista ao veículo, o cantor de “Lemonade” relembrou algumas de suas melhores lembranças do falecido colega de banda, brincando que os dois compartilharam alguns “momentos muito divertidos”.

“Liam sempre me entretinha. Se eu estivesse entediado e quisesse rir, ele fazia esse papel”, disse ele, observando como Payne também apareceu para apoiá-lo quando ele foi jurado no The X Factor e na estreia de seu documentário de 2023, All of Those Voices.

“Este não é de forma alguma um comentário direcionado aos outros garotos — mas sei que, se fosse eu, teria lutado contra essa ideia”, disse Louis Tomlinson. “Haveria um sentimento de inferioridade ali, porque você é o convidado. Mas em qualquer oportunidade que Liam tivesse como essa, ele sempre, sempre estava lá para mim. Mesmo que ele pudesse estar com dificuldades, ele se colocava em segundo plano e ainda assim aparecia. Esses momentos são realmente uma prova da verdade de quem ele era como pessoa.”

Vale destacar que Louis Tomlinson também disse ao The Independent que a morte de Payne aproximou o restante do One Direction, incluindo Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan.

“Os melhores tipos de amigos são aqueles que, quando finalmente se encontram, é como se o tempo não tivesse passado“, disse ele, compartilhando que o grupo às vezes tem dificuldade para conciliar suas agendas. “Também é incrível ver todos se saindo tão bem, cada um por si.”

De acordo com a publicação, Tomlinson compartilhou que, embora seja fácil “apontar o dedo” para explicar as circunstâncias que levaram à morte de Payne, ele mantém suas declarações anteriores sobre os membros do One Direction serem bem cuidados.

“Olha, em qualquer situação semelhante a essa, a retrospectiva é algo realmente poderoso”, disse ele. “Eu não culpo ninguém pela minha experiência no One Direction. Foi muito trabalho duro? Sim. Não tivemos folgas suficientes? Sim.”

“Mas o que foi realmente desafiador, mais do que qualquer uma dessas coisas, foi ser jovem e muito famoso e ter gente do lado de fora dos hotéis. Se você só quisesse ir tomar um café… até mesmo querer ir fazer xixi e ter que ir andando com seu segurança. É desumanizante, esse tipo de coisa”, relembrou.