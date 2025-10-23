Taylor Swift fica de fora do Grammy pela primeira vez

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift, uma das artistas mais influentes da música contemporânea, começou outubro em grande estilo com o lançamento de seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. Composto por 12 faixas inéditas, o projeto já bateu recordes impressionantes, vendendo 3,5 milhões de cópias na primeira semana apenas nos Estados Unidos. Apesar do sucesso estrondoso, a cantora de 35 anos não poderá disputar nenhuma categoria do Grammy de 2026.

O motivo é simples: o prazo para submissão de trabalhos à próxima edição da premiação se encerrou em 30 de agosto de 2025, mais de um mês antes do lançamento do álbum. Sem outras obras lançadas dentro do período elegível, que começou em 31 de agosto de 2024, Taylor Swift ficou de fora da disputa.

De acordo com a Billboard, esta é a primeira vez que a cantora enfrenta essa situação desde 2007, quando tinha 17 anos. Naquele ano, ela poderia inscrever seu primeiro sucesso, Tim McGraw, mas optou por não participar da premiação. No ano seguinte, com 18 anos, ela inscreveu seu álbum de estreia, embora não tenha conquistado nenhuma indicação, sendo apenas lembrada na categoria “Melhor Artista Revelação”, que acabou vencida por Amy Winehouse.

Desde então, Taylor acumulou 58 indicações e 14 vitórias no Grammy, incluindo quatro troféus de “Melhor Álbum do Ano”, categoria mais prestigiada da cerimônia. Todos os seus trabalhos posteriores ao álbum de estreia receberam ao menos uma indicação, exceto em 2009, 2011 e 2017, anos em que enviou trabalhos, mas não foi nomeada.

Gracie Abrams revela bastidores da criação de “us”, parceria com Taylor Swift

Na última segunda-feira (20), a cantora Gracie Abrams estampou a capa da nova edição da Vogue Espanha. A artista refletiu sobre sua trajetória até aqui e sobre o novo capítulo que vive após o encerramento de sua turnê The Secrets of Us Tour. Em pausa dos palcos, Gracie falou com profundidade sobre o amadurecimento artístico que conquistou nos últimos anos, o processo criativo por trás de suas músicas e a relação próxima que construiu com Taylor Swift, uma de suas maiores referências e também amiga. Durante a entrevista, a cantora revelou bastidores inéditos sobre o nascimento da parceria entre as duas na faixa “us”, presente em seu álbum mais recente.

Ao relembrar o momento em que a canção começou a ganhar forma, Gracie descreveu com carinho como a conexão entre ela e Taylor aconteceu de maneira natural e inspiradora. Segundo a artista, o encontro entre ambas foi marcado por cumplicidade e pela presença do produtor Aaron Dessner, figura fundamental na carreira das duas.

“Nós duas trabalhamos com Aaron Dessner, que é como parte da minha família. Ele produziu Folklore [oitavo álbum de estúdio de Taylor], entre muitas outras coisas. Foi nesse período que começamos a conversar. Ela tinha acabado de voltar de uma turnê, e saímos para jantar. Conversamos bastante e, no fim da noite, fomos para a casa dela ouvir os álbuns em que estávamos trabalhando naquele momento.”

Gracie também contou que a faixa nasceu de maneira totalmente espontânea, em uma noite em que ambas estavam mergulhadas em seus próprios projetos musicais. O encontro, que começou como uma simples troca de ideias, acabou se transformando em um dos momentos mais criativos e divertidos da parceria entre as duas artistas.

“Ela estava no meio do processo de The Tortured Poets Department [2024], e eu, de The Secret of Us. Começamos a tocar e, meio bêbadas, escrevemos a música inteira. E essa é a história. Foi hilário.”

O resultado dessa colaboração foi um sucesso estrondoso. Com mais de 250 milhões de reproduções acumuladas no Spotify, “us” se consolidou como uma das parcerias mais marcantes do pop recente. O reconhecimento veio também da crítica, com a indicação da faixa ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo. Apesar de o prêmio ter ficado com Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, a nomeação simbolizou um marco importante na carreira de Gracie Abrams.