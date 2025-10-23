Miley Cyrus escreve “Secrets” como pedido de paz ao pai

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Miley Cyrus abriu seu coração de forma profunda e sincera em sua nova faixa Secrets, lançada como bônus na versão deluxe de seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful. Mais do que uma simples canção, a música nasceu como um gesto de reconciliação, uma verdadeira oferta de paz da cantora para o pai, Billy Ray Cyrus, após anos de distância e desentendimentos familiares.

O lançamento chegou na sexta-feira (19), acompanhado de um videoclipe repleto de simbolismos e de participações especiais de dois ícones do rock: Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham, ex-integrantes do lendário Fleetwood Mac. Com eles, Miley construiu uma sonoridade que mistura melancolia e esperança, em uma das produções mais emotivas de sua carreira.

Em um post emocionante no Instagram, a artista compartilhou o significado por trás da música. “Esta canção foi escrita como uma oferta de paz para alguém que perdi por um tempo, mas que sempre amei. Na minha experiência, perdão e liberdade são a mesma coisa”, declarou. “Obrigada a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood por trazerem magia à música. Essa canção é para o meu pai.”

A relação entre Miley e Billy Ray passou por altos e baixos ao longo dos anos, especialmente após o divórcio de seus pais e as tensões públicas que se seguiram. No entanto, Secrets parece ser um ponto de virada. Em agosto, Billy Ray chegou a publicar um trecho da música em suas redes sociais, revelando que a faixa havia sido enviada como um presente de aniversário — um gesto que emocionou os fãs e reacendeu as esperanças de reconciliação entre pai e filha.

Miley Cyrus: “Secrets” combina perdão e vulnerabilidade

Durante sua participação no podcast Reclaiming with Monica Lewinsky, em junho, Miley contou que o processo de escrita foi uma forma de lidar com sentimentos complexos. “Eu escrevi essa música sobre o meu pai porque queria que ele me contasse as coisas, mesmo que fossem segredos, mesmo que eu não quisesse realmente saber. Queria ser aquela pessoa com quem ele se sentisse seguro para dividir o que é doloroso ou condenável”, confessou.

A cantora também refletiu sobre o papel que sempre tentou desempenhar em sua família: o de mediadora. “Como filha do meio, eu sempre quis que eles sentissem que eu era o lugar seguro. Que, quando precisassem falar comigo, eu estaria ali com a bandeira branca.”

Com uma letra que mistura vulnerabilidade e amadurecimento, Secrets soa como um diálogo aberto entre gerações — e um lembrete de que, mesmo entre feridas familiares, ainda há espaço para o perdão e o amor.

Desde Flowers, sucesso mundial que simbolizou libertação e autoconhecimento, Miley vem mostrando uma fase mais introspectiva e emocional de sua carreira. Agora, com Secrets, ela reafirma que sua arte continua sendo seu maior instrumento de cura — não apenas para si, mas também para quem a acompanha desde o início.