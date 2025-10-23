Demi Lovato revela por que decidiu expor suas lutas pessoais ainda jovem

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Demi Lovato nunca fugiu da vulnerabilidade, e, segundo a própria, foi justamente isso que moldou sua trajetória artística e pessoal. Em uma nova entrevista ao podcast Las Culturistas, a cantora de Skyscraper e Cool for the Summer relembrou o momento em que decidiu transformar suas lutas em algo público — um passo que, aos 18 anos, mudaria para sempre a forma como ela seria vista pelo público e por si mesma.

Na conversa com Bowen Yang e Matt Rogers, Demi contou que estava em um dos momentos mais conturbados da carreira quando precisou tomar uma decisão importante: esconder seus problemas ou torná-los parte de sua história. “Tive um desabafo público quando tinha 18 anos, e meu empresário me perguntou se eu queria manter tudo em sigilo ou falar abertamente sobre o que estava vivendo”, revelou.

A resposta de Demi foi clara: ela escolheu a verdade. “Eu pensei: ‘Não tive ninguém aos 13 anos que falasse sobre transtornos alimentares ou saúde mental. Eu posso ser essa voz para alguém’. Foi uma responsabilidade que eu quis assumir, porque eu precisava disso quando era mais jovem.”

Essa escolha, arriscada, mas poderosa, transformou a artista em um dos principais nomes da música pop a levantar debates sobre saúde mental, abuso de substâncias e recuperação emocional. Ao longo da carreira, Demi foi sincera sobre suas recaídas, internações e a constante busca pelo equilíbrio. Sua coragem abriu caminho para que outros jovens se sentissem menos sozinhos e mais à vontade para pedir ajuda.

Aos 33 anos, Demi se prepara para lançar seu novo álbum

Hoje, aos 33 anos, a cantora enxerga aquele momento com gratidão. “Se eu pudesse falar com a versão de mim de 18 anos, diria que valeu a pena ser honesta. Que mesmo quando a dor parecia insuportável, transformar tudo em arte foi o que me salvou”, comentou durante o episódio.

A artista também vive um novo capítulo musical. Seu nono álbum de estúdio, It’s Not That Deep, será lançado nesta sexta-feira, prometendo uma sonoridade mais autêntica e leve — um reflexo direto do amadurecimento que conquistou ao longo dos anos.

“Esse disco é sobre aceitar quem eu sou agora, sem precisar provar nada pra ninguém”, contou em uma recente entrevista à Billboard. “Já me escondi atrás da dor, agora quero cantar sobre o que vem depois dela.”

Com uma trajetória marcada por altos e baixos, Demi Lovato segue mostrando que vulnerabilidade é, sim, sinônimo de força. Sua sinceridade não apenas inspirou milhões de fãs, como também redefiniu o que significa ser uma estrela pop em tempos de tanta exposição.

E se antes sua voz servia para aliviar o sofrimento de uma geração, agora, ela ecoa como um lembrete: a cura vem quando escolhemos ser reais — mesmo quando isso dói.