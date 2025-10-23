Bon Jovi volta aos palcos após cirurgia vocal: turnê mundial promete emoção e nostalgia

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os fãs de rock têm motivos de sobra para comemorar: o lendário Bon Jovi está de volta à estrada. Após um período de recuperação vocal e muita expectativa, Jon Bon Jovi anunciou oficialmente o retorno da banda com a turnê mundial Forever Tour e o lançamento de um novo álbum, Forever (Legendary Edition).

O anúncio, feito com entusiasmo, marca um dos momentos mais aguardados da carreira do cantor. A Forever Tour será a primeira série de shows do grupo desde 2019 e, mais importante, o retorno de Jon Bon Jovi aos palcos após uma delicada cirurgia nas cordas vocais, um processo documentado na série Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, que revelou em detalhes os desafios e a reabilitação enfrentados pelo artista.

A nova turnê começa em 7 de julho de 2026 no icônico Madison Square Garden, em Nova York, e segue para o Reino Unido e Irlanda, com apresentações em grandes estádios: Murrayfield Stadium, em Edimburgo (28 de agosto), Croke Park, em Dublin (30 de agosto), e encerramento triunfal no lendário Wembley Stadium, em Londres (4 de setembro).

Bon Jovi: Banda revisita grandes sucessos e promete nova era com o lançamento de Forever

“Há muita alegria neste anúncio”, declarou Jon Bon Jovi em comunicado. “Alegria por poder voltar a dividir essas noites com nossos fãs incríveis. Sou profundamente grato por todo o apoio e pela paciência que tiveram comigo durante o tempo que precisei para me recuperar. Agora, estou pronto e animado!”

A emoção no tom de Jon reflete a importância deste momento, tanto para ele quanto para os milhões de fãs que acompanham sua trajetória há mais de quatro décadas. O vocalista, hoje com 63 anos, enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira ao passar por uma cirurgia que colocou em risco sua voz, o instrumento que o consagrou como um dos ícones do rock mundial.

Durante o período de reabilitação, Jon precisou reaprender a cantar, fortalecendo as cordas vocais e recuperando a confiança no palco. A superação foi celebrada pelos colegas de banda — Richie Sambora (guitarra), David Bryan (teclado) e Tico Torres (bateria), que agora se unem a ele em uma nova fase da banda.

Além da turnê, os fãs também receberão um presente especial: o novo álbum Forever (Legendary Edition). O projeto promete revisitar a essência do Bon Jovi com letras inspiradoras, melodias grandiosas e a energia que sempre caracterizou o grupo. A edição especial ainda inclui uma faixa inédita, descrita por Jon como “um hino de renovação e esperança”.

Com essa volta, o Bon Jovi reforça seu status como uma das bandas mais queridas e resilientes da história do rock. Para uma geração que cresceu ao som de Livin’ on a Prayer, Always e It’s My Life, a Forever Tour representa mais do que um simples retorno: é uma celebração da persistência, da música e da conexão que atravessa o tempo.

A contagem regressiva já começou, e, como o próprio Jon Bon Jovi diria, o show deve continuar.