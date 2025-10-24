Chappell Roan revela que quase desistiu da carreira

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora norte-americana Chappell Roan, 27, emocionou o público ao revelar que quase abandonou os palcos antes de iniciar sua recente turnê pelos Estados Unidos. O desabafo aconteceu no último fim de semana, durante o encerramento da turnê “Visions of Damsels and Dangerous Things”, na Califórnia.

Com voz embargada, a artista — conhecida pelo hit “Pink Pony Club” — contou que viveu um período de profunda tristeza e chegou a questionar o sentido de continuar se apresentando. “Eu não ia fazer uma turnê nos Estados Unidos, decidi de última hora, e estou tão feliz por ter feito. Está sendo muito divertido. Este trabalho é incrível. Obrigada por torná-lo incrível”, iniciou.

Em seguida, abriu o coração: “No ano passado, eu realmente me perguntava: ‘Por que estou fazendo isso comigo mesma? Estou tão triste. Me sinto deslocada em público, esquisita o tempo todo’. Pensava: ‘Se isso me tira tanta coisa, por que estou fazendo isso?’”.

Chappell contou que a resposta veio quando retornou aos palcos. “Quando voltei a cantar, tudo fez sentido. Era para levar alegria às pessoas queer e mostrar que está tudo bem. Há tantas coisas no mundo que parecem um gesto de indiferença, e então existe isso. A única coisa que importa agora é a alegria — e protegê-la, junto com a paz e a segurança.”

Durante o discurso, a cantora também reafirmou o compromisso com o público LGBTQIA+. “Quero que vocês saibam que, quando estão aqui, estão seguros. Podem ser quem quiserem esta noite. Mesmo que não sejam queer, fazem parte disso. Este não é um espaço apenas para os gays — é para todos”, declarou, encerrando sob aplausos.

O show marcou o maior da carreira solo de Chappell, que vive um momento de reconstrução pessoal. Em 2025, ela precisou cancelar parte da agenda para cuidar da saúde mental, após enfrentar dificuldades com a pressão da fama e a exposição constante.

Recentemente, em uma apresentação surpresa no estádio Forest Hills, em Nova York, a artista agradeceu aos fãs pelo apoio. “Foi um ano e tanto. Tem sido muito difícil, mas estou feliz por ainda estar aqui. Eu precisava de um lugar como este quando tinha 13 ou 14 anos — um espaço para ser diferente, para me expressar. Espero que saibam que são amados e bem-vindos exatamente do jeito que são.”

Chappell Roan revela motivo de realizar turnê este ano

Recentemente, a cantora Chappell Roan revelou o motivo pelo qual decidiu fazer uma nova turnê em 2025.

Segundo a People, durante seu show no sábado (11) em Los Angeles, ela fez um discurso emocionante sobre o motivo de ter decidido se apresentar novamente este ano, segundo imagens compartilhadas por fãs no TikTok.

Chappell Roan contou que passou o ano passado “questionando” por que estava “se esforçando” tanto para fazer shows.

“Eu não ia fazer uma turnê pelos EUA até o último minuto, então decidi fazer uma e estou muito feliz por ter feito isso. É muito divertido. Este trabalho é incrível. Obrigada por torná-lo incrível“, afirmou.

“Tudo fez sentido este ano: por que eu faço isso. Ano passado, eu realmente me questionava: ‘Por que estou fazendo isso comigo mesma? Estou tão triste. Me sinto tão excluída em público. Me sinto tão estranha o tempo todo.’ E eu sempre pensava: ‘Por que estou me submetendo a isso? Se parece assim, se isso está tirando tanto de mim, para que serve isso?’”, continuou.

“E então comecei a fazer shows novamente, e tudo fez sentido, era literalmente trazer alegria às pessoas queer e dizer a elas que está tudo bem”, disse ela.

“A única coisa que importa agora é a alegria para mim. E proteger isso, paz e segurança”, disse a artista de “Good Luck, Babe!”. “Então, espero que você saiba que, quando estiver aqui, estará segura, e eu quero você aqui, você pode ser quem você for esta noite.”

“Você é estimado por tudo o que você é. Mesmo que não seja queer, espero que saiba que eu o incluo. Isso não é só para os gays.”, acrescentou.

“Este é o maior show que já tive. Então, obrigada“, finalizou.

Vale lembrar que em julho, Chappell Roan anunciou no Instagram uma série de shows em Nova York, Los Angeles e Kansas City como uma extensão da turnê Vision of Damsels & Other Dangerous Things, que começou na Europa em 30 de maio, no Festival de Varsóvia.