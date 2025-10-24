Charli XCX revela transformação na carreira e relação com gravadora

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Charli XCX estampa a capa da mais recente edição da Vanity Fair e abre o jogo sobre os altos e baixos de sua trajetória musical, além da mudança na dinâmica com sua antiga gravadora, a Atlantic. “Costumava ser um relacionamento bastante turbulento, e agora não é mais… Eles realmente não gostavam que eu fosse meio vadia, e agora acho que sabem que isso pode vender”, comentou a cantora, destacando como sua postura ousada se tornou parte do sucesso.

A artista britânica, que recentemente lançou “BRAT” (2024), álbum que lhe rendeu três Grammys, fala sobre a virada que sua carreira tomou. Ela relembra que, em turnê com Troye Sivan, chegou a se preocupar com a reação do público, já que ele era um artista maior. “Fiquei preocupada que as pessoas pensassem ‘Ah, não. Quem é essa garota nos impedindo de ouvir Rush?’. E aí, obviamente, você sabe, as coisas mudaram para mim”, disse. O disco alcançou o topo das paradas no Reino Unido e entrou no Top 10 em diversos países, incluindo os Estados Unidos.

Charli também compartilha sua visão sobre a indústria e o próprio posicionamento artístico. “Eu nem acho que meu motivo principal tenha sido ‘quero ser a maior estrela pop do mundo’. Sempre quis fazer música do meu jeito e ter o máximo de pessoas ouvindo. Mas, ao longo dos anos, lutei muito porque nunca senti que me encaixava. Antes de ‘BRAT’, simplesmente desisti de brigar comigo mesma por isso. Decidi fazer o disco de uma forma específica e aceitei as consequências, mesmo que ninguém o ouvisse ou que a gravadora não aprovasse”, explicou.

Charli XCX quebra o silêncio sobre suposta treta com Taylor Swift

O pop nunca dorme e, aparentemente, nem as tretas. Depois de semanas de especulações fervendo na internet, Charli XCX finalmente se manifestou (ou quase isso) sobre os boatos de que estaria em uma guerra fria com Taylor Swift. O motivo? As letras nada sutis dos álbuns “BRAT”, da britânica, e “The Life of a Showgirl”, da loirinha mais comentada do planeta.

Durante uma entrevista à Vanity Fair, Charli foi questionada pela repórter Anna Peele sobre a suposta desavença com Taylor. O clima ficou tenso. A cantora, que é capa da edição de novembro, não quis confirmar nem negar nada e respondeu de forma misteriosa:

“Você está jogando o jogo do silêncio”, disse Charli, com um sorriso irônico, dando a entender que prefere deixar o mistério no ar.

A declaração foi suficiente para incendiar as redes sociais. Os fãs, claro, não perderam tempo e voltaram a analisar cada verso, cada indireta e cada shade que pode (ou não) estar escondido nas músicas das duas.

Charli XCX: De amigas de turnê a supostas rivais?



A relação entre Charli e Taylor não começou com farpas, pelo contrário. Em 2018, Charli XCX abriu alguns shows da turnê mundial Reputation Stadium Tour, onde chegou a elogiar o poder de Taylor nos palcos. Mas o conto de fadas pop parece ter azedado anos depois, quando Charli se aproximou de Matty Healy, vocalista da banda The 1975 e ex da cantora de “Blank Space”.

Hoje, Charli é casada com George Daniel, baterista da mesma banda. E foi justamente essa conexão que reacendeu os rumores de tensão.

Com o lançamento do álbum The Life of a Showgirl (2025), os fãs de Taylor — os swifties — acreditam que a faixa “Actually Romantic” é uma resposta direta a Charli. O trecho que mais chamou atenção?

“Você me chamou de Barbie chata quando a cocaína te deixou corajosa.”

O verso foi interpretado como uma resposta a Charli, que no disco BRAT (2024) lançou músicas como “Everything is Romantic” e “Sympathy Is a Knife”. Nessa última, ela canta sobre uma mulher que a faz se sentir insegura, e chega a dizer que não quer vê-la no backstage do show do namorado. Coincidência ou indireta certeira? A internet já escolheu o segundo time.

Enquanto Charli finge que não vê o circo pegar fogo, os fandoms seguem em pé de guerra no X (Twitter). De um lado, os angels (fãs da britânica) defendem que Charli apenas faz arte provocante, sem alvos específicos. Do outro, os swifties juram que Taylor está apenas “respondendo com classe”.

Seja como for, Charli parece ter decidido jogar com estilo: silêncio, ironia e muito mistério. Afinal, nada movimenta mais o pop do que uma treta bem produzida, e essas duas sabem disso melhor do que ninguém.

Uma coisa é certa: o palco da música pop virou um verdadeiro tabuleiro de xadrez, e Charli XCX e Taylor Swift estão jogando como rainhas.