Selena Gomez celebra amizade com Taylor Swift e compartilha conselho valioso

Selena Gomez marcou presença, nesta quarta-feira (15), no Fortune Most Powerful Women Summit, em Washington, D.C., e não deixou passar a oportunidade de falar sobre sua amizade de longa data com Taylor Swift. A cantora de “Who Says” descreveu Swift como “uma das pessoas mais brilhantes” que já conheceu e revelou um conselho da amiga que mudou sua forma de encarar a vida e a carreira.

“Ela disse algo que nunca vou esquecer: ‘Se você é a pessoa mais inteligente de um lugar, está no lugar errado’. Por isso, sempre procuro me cercar de pessoas incríveis. Não existem perguntas bobas; é preciso aprender e não ter medo do que se pode perder”, contou Selena, exaltando a influência de Taylor em sua trajetória.

O encontro de estrelas também coincidiu com o lançamento de “The Life of a Showgirl”, novo álbum de Taylor Swift. Para celebrar a ocasião, Selena compartilhou fotos e vídeos de momentos íntimos do seu casamento, onde Taylor esteve presente. “Em honra ao ‘Showgirl’… Que bom ter você ao meu lado por quase 20 anos! Te amo, Taylor, para todo o sempre”, escreveu no Instagram.

Taylor, por sua vez, também comentou sobre o casamento de Selena com Benny Blanco. “Selena estava simplesmente deslumbrante. Ela merece toda a felicidade do mundo. Você só quer isso para as pessoas que ama”, afirmou. A cantora destacou ainda a lealdade de suas amigas, que ouviram o álbum antes do lançamento e mantiveram tudo em sigilo.

Selena Gomez voltou a emocionar os fãs ao abrir o coração sobre um dos momentos mais marcantes de sua vida: o casamento com o produtor musical Benny Blanco. A cerimônia, realizada em Santa Bárbara, Califórnia, no último mês, reuniu apenas amigos próximos e familiares, refletindo o estilo discreto e autêntico da artista. Mas um detalhe chamou a atenção — Selena encomendou três vestidos de noiva diferentes, e agora explicou o motivo por trás dessa escolha curiosa.

Durante sua participação no The Jennifer Hudson Show, a estrela de 33 anos contou que a decisão não foi apenas uma questão de estilo, mas parte de uma estratégia “secreta” para preservar sua privacidade.

“Tentei fazer algo discreto. Não queria que ninguém tirasse fotos do meu casamento, a menos que fossem minhas”, revelou. “Tenho uma vida muito pública, então proteger aquele momento era importante para mim.”

Os três vestidos, todos assinados por Ralph Lauren, foram pensados para cada etapa da celebração. O primeiro, feito com renda cortada à mão e gola de macramê, foi usado durante as fotos do “primeiro olhar” com Benny. Já o segundo, um modelo de seda com cauda em cascata, foi escolhido para a cerimônia. Por fim, Selena trocou para um vestido branco de seda com decote halter, ideal para a recepção e para dançar confortavelmente durante a festa.

Selena Gomez: A estrela de “Only Murders in the Building” também compartilhou detalhes do grande dia

Com seu estilo romântico e minimalista, Selena Gomez conseguiu transformar o casamento em uma celebração íntima e elegante — algo que combina perfeitamente com a fase mais madura e tranquila de sua vida. “Foi um sonho, tudo aconteceu como eu imaginei”, disse a cantora, emocionada.

Além de falar sobre o casamento, Selena também comentou sobre seu trabalho na série Only Murders in the Building, da plataforma Hulu. A atriz demonstrou o carinho que sente por seus colegas de elenco, Steve Martin e Martin Short, com quem divide as telas há cinco temporadas. “Eu me transformei nos dois! É hilário”, brincou. “Quando eles têm dificuldade em uma cena, eu fico lá com eles dizendo: ‘Tudo bem, eu também não consigo!’”.

O casamento de Selena e Benny marca um novo capítulo na vida da artista, que já passou por momentos turbulentos na carreira e na vida pessoal. Desde que assumiram o relacionamento publicamente, em 2023, o casal tem encantado os fãs com demonstrações sutis de carinho e respeito mútuo.

Para os fãs, o relato sobre o casamento reforça a imagem de uma Selena mais confiante, madura e centrada — alguém que aprendeu a equilibrar fama e privacidade com elegância. “Aprendi que algumas coisas preciosas merecem ficar guardadas apenas para quem as vive”, concluiu a cantora.

Atualmente, Selena segue promovendo novos projetos musicais e filmando episódios inéditos de Only Murders in the Building, enquanto desfruta de uma fase de amor e estabilidade que seus admiradores tanto esperavam ver.