Lily Allen se prepara para retorno explosivo com álbum sobre fim de casamento - (crédito: TMJBrazil)

Após o anúncio do fim do casamento com David Harbour, estrela de “Stranger Things”, Lily Allen está prestes a revelar um novo capítulo em sua carreira musical. Segundo informações do tabloide britânico The Sun, a cantora dedicou-se a um álbum que mergulha de forma intensa em sua separação e nas mudanças recentes em sua vida.

Fontes próximas à artista afirmam que todas as faixas foram gravadas em apenas dez dias e que o disco promete uma abertura emocional sem precedentes. “Há uma verdadeira explosão de sentimentos. Ela enfrentou momentos complicados e agora está pronta para expor sua alma”, comentou a fonte. Entre os temas, o álbum aborda a transição de Lily para Nova York e o impacto da separação em seu cotidiano.

O casal oficializou o divórcio em dezembro de 2024, após quatro anos de casamento. Desde então, Lily tem sido aberta sobre os desafios pessoais que enfrentou, incluindo o afastamento temporário do seu podcast Miss Me?, em março, alegando precisar de um tempo para lidar com seu bem-estar mental.

Recentemente, a cantora retornou a Londres com suas duas filhas, mudando-se para um apartamento em um prédio de habitação social próximo à sua infância. “Sempre quis morar aqui desde bebê. Era um sonho, e finalmente consegui. Sei que há preconceito, mas estou feliz com minha decisão”, declarou.

Lily Allen conta como está sua vida amorosa após separação

Recentemente, Lily Allen se abriu sobre as dificuldades de namorar após o fim do casamento.

Segundo a People, a cantora de “Smile“, disse em uma entrevista à revista Perfect que, ao terminar seu casamento com David Harbour, descobriu que o cenário dos relacionamentos está “muito mais difícil” de navegar do que há seis anos.

“É amargamente decepcionante. Há um elemento de humilhação e vergonha em torno disso”, disse ela. “O mundo não retrata mulheres da minha idade como desejáveis. E parece escalar uma montanha.”

Allen acrescentou que percebe que um relacionamento romântico não será “a resposta para todos os meus problemas”, mas parece “a opção mais fácil”.

Vale lembrar que ela e Harbour, se casaram em 2020, e uma fonte confirmou a separação à revista em fevereiro, após quatro anos de casamento. Ela é mãe das filhas Marnie, de 12 anos, e Ethel, de 13, com o ex-marido Sam Cooper.

Vale destacar que Lily Allen lançará seu novo álbum, West End Girl, em 24 de outubro.

Lily Allen comenta sobre quantidade de abortos que já fez

Recentemente, Lily Allen revelou que “não consegue se lembrar” de quantos abortos já fez.

Segundo a People, em um episódio de seu podcast Miss Me?, a cantora britânica de 40 anos compartilhou que costumava “engravidar o tempo todo” e observou que já fez vários abortos.

“Abortos, já fiz alguns. Mas, pensando bem, não consigo me lembrar exatamente quantos… Acho que uns quatro ou cinco”, disse Allen, enquanto Miquita Oliver acrescentou que também fez “uns cinco”.

Ao relembrar uma de suas experiências, Lily Allen disse: “Lembro-me de uma vez engravidar e o homem pagar pelo meu aborto, e eu achar que foi tão romântico”.

De acordo com a publicação, agora que se afastou um pouco da experiência, Lily Allen compartilhou que sua opinião mudou.

“Não acho que seja generoso ou romântico”, disse a cantora, explicando que o homem nunca mais entrou em contato com ela depois.

Vale lembrar que Lily Allen tem duas filhas, Marnie Rose, de 12 anos, e Ethel Mary, de 13, com o ex-marido Sam Cooper. Ela e Cooper também tiveram um filho, George, que nasceu morto em 2010.

Em fevereiro, fontes confirmaram à revista que a cantora de “Smile” e seu marido, o ator de Stranger Things, David Harbour, haviam se separado após mais de quatro anos de casamento.

“Ela está devastada e não está em um bom momento“, disse uma fonte sobre ela na época. Elas também compartilharam que a separação de Harbour “foi muito difícil para ela e suas filhas”.

“Foi um péssimo começo de ano, mas Lily está firme“, acrescentou a fonte. “Ela é muito boa em se priorizar quando precisa.”

Em janeiro, a cantora compartilhou que estava passando por um momento difícil e que contava com o apoio das duas filhas. Ela também falou sobre como pode ser difícil ser mãe quando se está passando por algo difícil.

“Posso dizer que é muito difícil — eles estão sempre lá e você tem que estar presente e disponível para eles”, compartilhou.

“E tudo bem, quando as coisas na vida vão bem e você está lidando com a situação, é muito bom ter as crianças por perto. Elas são uma alegria. Uma das principais fontes de alegria na vida de uma pessoa”, acrescentou.

“Somos uma rede de apoio uma para a outra e nos encorajamos a falar sobre nossos sentimentos, mas acho que o principal é dizer a elas que vamos superar isso e ficar bem”, finalizou.