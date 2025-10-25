Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (25/10)

A VERDADE

Data estelar: Mercúrio e Saturno em trígono

A verdade não depende de tua versão nem muito menos do teu ponto de vista, não há de se confundir a perspectiva da visão com a realidade em si mesma. A verdade é aquilo que resiste a quaisquer tentativas de distorção, o último refúgio dos que buscam ter uma visão imparcial.

A alternativa da verdade será sempre uma ficção, às vezes tão bem elaborada que seja difícil a distinguir da verdade, mas uma coisa as diferencia, enquanto a verdade continua sendo a mesma ao longo do tempo, a ficção perde força porque as pessoas se desinteressam dela.

A verdade, definitivamente, não é relativa a nenhum ponto de vista, porque é aquilo que existe mesmo quando não houver testemunhas para a perceber, por exemplo, uma árvore que cai no meio da floresta amazónica faz barulho mesmo que não tenha ninguém para ouvir.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure construir ideações se atendo aos mínimos detalhes do que você imaginar, porque agora é quando a alma precisa de elementos concretos para a tentativa futura de passar as ideações à prática. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as pessoas dão o exemplo do que elas aconselham, é a elas que você deve dirigir toda sua atenção e tentar se aproximar o quanto possível, porque são do tipo que não perde tempo com conjecturas fantasiosas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazendo pouco, mas fazendo bem, prestando atenção aos detalhes e ainda por cima com a alma cheia de alegria, essa seria a atitude ideal para aproveitar ao máximo a oportunidade que o céu oferece neste momento. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 22/7)

Desejos são sempre urgentes, e demandam satisfação. Porém, sua alma não é obrigada a satisfazer todos, porque, inclusive, nem haveria tempo suficiente para tanto. É hora de selecionar direito quais satisfazer.

LEÃO (nascimento entre 23/7 a 22/8)

No íntimo de sua alma você sabe muito bem o que precisa ser feito e não falta vontade nesse sentido. Acontece apenas que realizar sua vontade provocaria distúrbios de imediato, e por enquanto é melhor evitar isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você quiser fechar um acordo com alguém, sobre uma questão que achar relevante e valiosa, este é um momento propício para tomar essa iniciativa sem, no entanto, haver resultados imediatos. Tenha isso em mente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De alguma maneira misteriosa, de repente as coisas se acertam, talvez não como passe de mágica, porque enquanto isso você continuou fazendo sua parte, mas com resultados que não eram esperados, de tão bons que são.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Fazendo a coisa certa, não haverá problema algum, porém, qual seria a coisa certa? Eis que entra o discernimento em ação, a capacidade mental de selecionar o que importa dentre o turbilhão de pensamentos inúteis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nesta parte do caminho é preferível você demorar a decidir qualquer coisa que o valha do que se precipitar a qualquer sentido, só com o intuito de se livrar da responsabilidade. A demora, neste caso, seria benéfica.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pensar, a mente pensa o tempo inteiro, porém, pensar bem, isso é algo que acontece raramente, porque aí não se trata de deixar a mente solta, mas de a conduzir de acordo com a vontade, no rumo escolhido. Pensar bem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre é divertido fazer a coisa certa, porque em geral esse sentido é suprido pelo cumprimento das obrigações e deveres. Porém, sendo a coisa certa, ainda que a alegria não seja futura, ela será futura.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é hora de fazer o certo, mas se por essas coisas dos equívocos emocionais e mentais você fizer algo errado, o certo será consertar o mais rapidamente possível tudo para não provocar comoções desnecessárias.