Justin Bieber revela bastidores do show no Coachella e promete lives diárias na Twitch

Justin Bieber está de volta aos holofotes e, desta vez, de um jeito totalmente diferente. O astro canadense surpreendeu os fãs ao fazer sua primeira live na Twitch, plataforma popular entre gamers e criadores de conteúdo, e aproveitou para revelar detalhes exclusivos de sua preparação para o Coachella 2026, onde será headliner dos sábados (11 e 18 de abril).
A transmissão aconteceu diretamente de um galpão que o cantor transformou em estúdio de ensaio, local que, segundo ele, será sua “casa pelos próximos meses”. Durante a live, Justin mostrou um pouco da rotina com sua equipe, tocou músicas como DJ, jogou sinuca e, claro, conversou com os fãs que acompanhavam tudo em tempo real.
“Este será o nosso espaço pelos próximos meses. Estou muito animado! Vamos fazer um show incrível para vocês no Coachella. Mal posso esperar”, disse o artista com um sorriso no rosto. Bieber afirmou que está reunindo a equipe criativa, ajustando o repertório e cuidando pessoalmente de cada detalhe da produção. “Estou me inspirando, e tudo está ficando lindo”, completou.
Mas o que mais deixou os fãs, os beliebers, empolgados foi a promessa do cantor de que vai continuar fazendo lives na Twitch “quase todos os dias”. A ideia é mostrar os bastidores dos ensaios e a construção do show em tempo real. “Vai ser incrível dividir esse processo com vocês”, garantiu Justin.
O retorno de Bieber aos palcos é um dos mais aguardados dos últimos anos. Desde o lançamento de SWAG II, o cantor vem dando sinais de uma nova era artística, mais livre, independente e conectada diretamente com seu público. A Rolling Stone revelou que o astro receberá um cachê de US$ 10 milhões (cerca de R$ 56 milhões) pelos dois shows no festival californiano, valor que ele negociou pessoalmente, sem intermediários.
“É um movimento ousado e inovador para um headliner”, comentou uma fonte próxima ao cantor. “Justin está no comando total da própria carreira, e isso é algo que os fãs sempre quiseram ver. Ele está fazendo tudo no seu tempo, do seu jeito.”
Nas redes sociais, o entusiasmo é evidente. Fãs de todo o mundo já começaram a especular sobre uma possível “SWAG Tour”, pedindo que o cantor traga os novos shows ao Brasil. A hashtag #SwagTourBrasil chegou aos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) após a live.
A relação de Justin com a Twitch também simboliza uma nova fase de proximidade com o público. A plataforma permite que ele interaja de forma espontânea, algo que sempre foi uma das marcas de sua personalidade. “Ele parecia genuinamente feliz, se divertindo com a equipe. Foi como ver o velho Justin de volta”, comentou uma fã durante a transmissão.
Com o Coachella se aproximando e uma nova leva de músicas sendo produzida, Justin Bieber parece pronto para um grande retorno — e, desta vez, totalmente no controle.