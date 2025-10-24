Demi Lovato conquista crítica mundial com novo álbum “It’s Not That Deep”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Demi Lovato está vivendo um dos momentos mais elogiados de sua trajetória musical. Seu novo álbum, It’s Not That Deep, lançado recentemente, estreou com nota 81 no Metacritic, plataforma que reúne e calcula a média das principais críticas profissionais da imprensa internacional. O resultado não poderia ser mais positivo: os críticos concordam que este é o trabalho mais maduro e autêntico da cantora até agora.

Após anos explorando estilos e enfrentando altos e baixos pessoais, Demi parece finalmente ter encontrado o equilíbrio entre vulnerabilidade e poder. A Rolling Stone deu quatro estrelas ao disco, destacando o quanto a artista soa confiante e emocionalmente estável. “É um álbum que traduz a leveza de alguém que já enfrentou a dor e agora consegue dançar sobre ela”, escreveu a publicação.

O The Independent também concedeu quatro estrelas e destacou o contraste entre as batidas dançantes e a intensidade das letras. “Há muito coração humano pulsando sob esses hinos de pista. Prepare-se para borrar o rímel — porque It’s Not That Deep soa como o trabalho de uma mulher que cavou fundo dentro de si mesma para conseguir festejar tão intensamente”, afirmou o veículo.

Demi Lovato entrega um dos trabalhos mais sólidos da carreira

Já o The Standard ressaltou o talento vocal de Demi e a profundidade emocional por trás de cada faixa: “Ela não é uma princesa do pop apenas pegando carona na onda do autotune. Sua extensão vocal e sua capacidade de mergulhar fundo no trauma de ser jovem e famosa são algo que ela tornou exclusivamente seu.”

A Slant Magazine deu 3,5 estrelas e elogiou a coesão do projeto, ainda que tenha apontado um caráter mais leve em relação aos álbuns anteriores. “Liricamente, It’s Not That Deep é formado por canções de amor que, fiel ao título, soam menos pessoais e mais universais. Com faixas curtas e diretas, Demi entrega um disco sem espaço para erros.”

Para a Clash Magazine, que avaliou o álbum com nota 7, o novo trabalho é uma síntese perfeita da artista que Demi se tornou: “Não importa se ela está explorando novos territórios ou se mantendo fiel às raízes — Lovato está no seu melhor quando as coisas fluem com naturalidade.”

O projeto também marca um reencontro da cantora com sua essência. Em entrevistas recentes, Demi revelou que se sentiu “livre” durante o processo criativo e que buscou fazer um álbum que refletisse quem ela é hoje, sem a pressão de atender às expectativas do mercado.

Os fãs, claro, estão em êxtase. Nas redes sociais, o termo #ItsNotThatDeep alcançou os trending topics logo após o lançamento, com comentários celebrando o amadurecimento artístico de Demi e o equilíbrio entre as letras emocionais e as batidas dançantes.

Com It’s Not That Deep, Demi Lovato não apenas reafirma seu talento, mas prova que está em plena forma — vocal, criativa e emocionalmente. Depois de anos de reinvenções e desafios pessoais, a artista entrega um álbum que soa como uma verdadeira libertação.