Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (26/10)

FIM DO ANO ESTÁ AÍ

Data estelar: Lua cresce em Sagitário de manhã e em Capricórnio à tarde.

O fim do ano gregoriano com suas festas tradicionais está logo aí e a excitação consumista, tanto quanto também a expectativa de programar lindas viagens de férias, começam a tomar conta da alma, do bolso e das expectativas sonhadoras às quais nossa humanidade se agarra, já que suas aspirações espirituais ainda são frágeis e instáveis.

A experiência humana de ser é bastante complexa e por isso, naturalmente, buscamos descanso e satisfação sensorial para equilibrar o jogo, porém, com o tempo vamos nos convencendo de que o sentido da vida é essa satisfação e não o progresso de nossas aspirações espirituais, as quais, para serem realizadas, exigem de nós bastante sacrifício.

Começa a conversar com as pessoas próximas a perspectiva de viver o fim deste ano gregoriano de uma forma diferente da habitual.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seria muito pedir que as coisas se resolvessem de uma hora para outra, porque são antigas e arraigadas demais em comportamentos repetitivos. Porém, é possível dar pequenos passos na direção da libertação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que é justo, justo é, porque não cabe nada mais além do que deva ser, independentemente de que as pessoas envolvidas queiram distorcer tanto a situação que pretendam fazer caber o que não teria cabimento, o injusto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As questões práticas deveriam ser sua estrela guia nesta parte do caminho, porque assim sua alma aproveitaria muito bem as oportunidades que os mistérios da vida propõem. Coisas boas vêm por meio de detalhes e minúcias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 22/7)

O assunto é viver bem, esse é o tema central, de resto vêm aí todas as manobras cotidianas que sua alma terá de fazer para que esse objetivo seja cumprido. Nem sempre será fácil, mas com firme vontade, acontece.

LEÃO (nascimento entre 23/7 a 22/8)

As emoções ficam a cada dia mais e mais intensas, e isso é algo que precisa ser tido em conta, porque emoções intensas requerem um canal adequado de expressão, ou se tornam explosivas, o que não seria muito conveniente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Todas essas especulações que você faz em relação ao futuro são legítimas, treinam sua mente para ficar alerta ao que der e vier. É necessário, porém, que essas especulações sejam feitas com alegria e leveza.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é quando se torna propício você tomar as iniciativas pertinentes a adquirir segurança material, consolidando seus recursos e evitando gastar em coisas ou serviços que não sejam estritamente necessários.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A bola está com você e mesmo que você tome iniciativas atrapalhadas, isso será melhor do que ficar esperando por algum momento mais apropriado. Coloque em marcha seus impulsos, e pague a conta depois. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sua alma pressente que andam acontecendo mais coisas das que racionalmente você seria capaz de perceber, pelo menos de imediato, porque o pressentimento também é uma forma de percepção, só que muito sutil.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite a onda sociável desse momento de sua vida, e saia da toca, se oriente pelas conexões que você já fez e ainda busque ampliar o círculo social. As coisas boas da vida vêm agora através das conexões sociais.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas que precisam ser feitas porque não dá para ficar esperando que o misterioso destino as resolva por você. Essas coisas requerem determinação firme de sua parte, e uma vontade louca de transcender.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Esses sonhos de grandeza que sua alma reconhece serem extremamente distantes de acontecer, mas que mesmo assim servem para embalar a consciência em sentimentos elevados, esses precisam ser levados a sério.