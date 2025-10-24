Ariana Grande confirma pausa em turnês após “Eternal Sunshine” e emociona fãs

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ariana Grande está prestes a subir aos palcos novamente — mas, segundo a própria cantora, essa pode ser a última vez por um bom tempo. Em entrevista recente ao podcast Shut Up Evan, a estrela pop revelou que a Eternal Sunshine Tour, marcada para 2026, será um projeto curto, intimista e muito especial. “Provavelmente não vai acontecer de novo por um bom tempo depois dessa”, afirmou, deixando os fãs divididos entre a empolgação e a tristeza.

A turnê, que celebra o sucesso do álbum Eternal Sunshine e sua versão deluxe, será a primeira de Ariana após a pandemia. No entanto, o roteiro é limitado: apenas três meses de shows entre Europa e América do Norte, sem passagens pela América Latina. “Vai ser algo pequeno, mas feito com muito amor. Quero aproveitar cada minuto disso”, disse a cantora.

O cronograma inclui 41 apresentações, com dez delas acontecendo na O2 Arena, em Londres — um feito impressionante, que reforça o impacto global de Ariana. Mesmo assim, a ausência de datas no Brasil e em outros países da América do Sul deixou os fãs locais desolados. “O Brasil que lute”, brincaram nas redes sociais, enquanto hashtags pedindo a “SWY Tour” brasileira voltaram aos trending topics.

Ariana Grande: Sem datas na América Latina

Durante a entrevista, Ariana admitiu que, no início, não planejava nem lançar o álbum Eternal Sunshine. Após o sucesso de Positions (2020), ela pretendia dar uma longa pausa na carreira musical. “Lançar o deluxe me fez perceber que eu ficaria muito triste se não cantasse esse álbum ao vivo. Eu amo esse disco e preciso cantá-lo”, explicou. Essa confissão mostra o quanto a artista tem uma relação emocional com o projeto, considerado por muitos o mais introspectivo e maduro de sua carreira.

Além da música, Ariana tem estado envolvida com o cinema. Ela interpreta Glinda na aguardada produção Wicked: Parte 2, e virá ao Brasil em novembro — mas apenas para compromissos de divulgação do filme, não para shows. Acompanhada dos colegas de elenco Cynthia Erivo e Jonathan Bailey, além do diretor Jon M. Chu, Ariana participará de um evento especial com fãs em São Paulo.

A cantora já veio ao Brasil em duas ocasiões: a Honeymoon Tour (2015) e a Dangerous Woman Tour (2017), sua última passagem pelo país. Desde então, os fãs aguardam um novo reencontro — que, ao que tudo indica, ainda vai demorar.

A Eternal Sunshine Tour marca, portanto, um capítulo simbólico na trajetória de Ariana Grande. Depois de anos dedicados à música e à atuação, ela parece pronta para desacelerar e viver novas fases da vida, longe das longas rotinas de estrada.

Para os fãs, fica o consolo: mesmo com a pausa, Ariana promete continuar próxima do público por meio da arte — seja cantando, atuando ou inspirando milhões com sua sensibilidade única. Afinal, como a própria cantora disse certa vez, “a música sempre me encontra, mesmo quando eu penso em me afastar dela”.