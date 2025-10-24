Chappell Roan lança projeto para apoiar jovens trans e espalhar alegria queer

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Chappell Roan está mostrando que sua arte vai muito além dos palcos. Conhecida por suas performances vibrantes e por ser uma das vozes mais autênticas da nova geração pop, a cantora lançou o Midwest Princess Project, uma iniciativa sem fins lucrativos que tem como objetivo apoiar jovens trans e comunidades LGBTQ+ em todo os Estados Unidos.

O projeto nasceu do sucesso de sua série de shows pop-up Visions Of Damsels and Other Dangerous Things, que arrecadou mais de US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2,2 milhões). Todo o valor será destinado a organizações que promovem acolhimento, educação e recursos essenciais para pessoas trans e queer em situação de vulnerabilidade.

Em um comunicado emocionado, Chappell afirmou:

“Estou muito feliz em anunciar o Projeto Midwest Princess! Esses fundos serão doados a organizações incríveis que estão causando um impacto positivo na vida de jovens trans em suas comunidades.”

Mais do que uma ação beneficente, o Midwest Princess Project reflete o coração do trabalho da artista. Desde o início da carreira, Chappell tem sido uma defensora ativa da visibilidade queer, incentivando o público a se engajar em causas sociais e políticas. Em seus shows, é comum encontrar mesas informativas sobre saúde mental, direitos LGBTQ+, registro de eleitores e participação comunitária — um espaço onde a arte encontra o ativismo.

A cantora explica que o projeto representa o retorno daquilo que sempre foi sua essência: espalhar alegria, acolhimento e liberdade para ser quem se é. “No fim das contas, tudo o que importa é proteger a alegria, a paz e a segurança. Quero que as pessoas se sintam bem-vindas e seguras quando estiverem comigo. Isso é tudo”, disse durante um show recente em Pasadena.

Chappell: Após arrecadar mais de US$ 400 mil, artista reafirma compromisso com a inclusão

Em um momento de vulnerabilidade, Chappell compartilhou com os fãs que quase desistiu de sair em turnê neste ano. Após um período de dúvidas e cansaço emocional, ela revelou ter reencontrado o propósito na conexão com o público.

“Eu me perguntava: por que estou fazendo isso comigo mesma? E então, quando voltei aos palcos, percebi que era por isso — para trazer alegria às pessoas queer e dizer a elas que está tudo bem.”

Com esse novo capítulo, Chappell reafirma seu papel não apenas como cantora, mas como porta-voz de uma geração que busca representatividade e empatia. Seu gesto mostra que sucesso e propósito podem andar lado a lado — e que a música pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social.

Encerrando sua fala em um dos maiores shows da carreira, ela deixou uma mensagem que ecoou entre os fãs:

“Você é estimado por tudo o que é. Mesmo que não seja queer, quero que saiba que está incluído. Isto não é só para os gays — é para todos que acreditam na alegria.”

O Midwest Princess Project é mais do que um movimento — é a prova viva de que Chappell Roan está construindo um legado de amor, inclusão e esperança.