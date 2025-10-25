Evento gratuito une rock e motociclismo no Taguaparque

Di Borest, Fuzo e Sarjento Pimenta são algumas das bandas que vão se apresentar no palco principal do Park do Rock.Com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, o festival começa nesta sexta-feira (31/10) e vai até domingo (2/11) no Taguaparque, em Taguatinga.



Um total de 13 bandas, inclusive com representantes de outros estados, comandam o evento com estilos de rock que vão do clássico ao pop e do melódico ao pesado. Está previsto ainda um espaço chamado Tenda da Canja voltado para a apresentação de outros artistas locais. Após os shows ao vivo, o DJ Sheydy segue com a festa noite adentro.



O primeiro dia de festival começa às 17 horas com cara de happy hour,no fim de semana, a programação começa a partir das 11 horas. Além de uma praça de alimentação com diversas opções de lanches e refeições, o Park do Rock montou uma estrutura com espaço kids, standes de tatuagens e muito mais.



“Vários motoclubes do Distrito Federal e do entorno já confirmaram presença. Fizemos um evento semelhante no fim do ano passado com cerca de 27 mil pessoas, mas estamos esperando mais de 30 mil dessa vez”, destaca a organizadora Juliana Dórea, da Dórea Produções.



Ainda estão previstos os sorteios de brindes, recolhimento de lixo eletrônico, espaço instagramável e diversos stands, entre outras atrações para segurar o público por mais de 12 horas diárias de programação.



Line-up

31/10 - Sexta-feira

18h -ODR

20h - Di Boresti

22h - Fuzo



1/11 -Sábado

12h - Banda Rudá

14h30 - Sun Garden

17h -Power Rock (MT)

19h30 - Spine Shiver (SP)

22h - SolLeles



2/11 - Domingo

12h - Giselli Kir (MT)

14h30- Projeto Minduim

17h - Aline Lakiss

19h30 - Double Band

22h - Sargento Pimenta



Park do Rock

Sexta-feira (31/10), sábado (1º/11) e domingo (2/11)

A partir do meio-dia

Taguaparque – Taguatinga Norte

Entrada gratuita(mediante a doação de 1 Kg de alimento não perecível)

Ingressos: Sympla

Classificação indicativa: livre

