Taylor Swift quebra recordes com “The Life of a Showgirl”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O novo álbum de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, lançado em 3 de outubro, se tornou um verdadeiro fenômeno nas plataformas de streaming e nos rankings musicais ao redor do mundo.

No Brasil, o impacto foi imediato: todas as 12 faixas do disco estrearam simultaneamente no Billboard Hot 100 Brasil, um feito que consolida ainda mais o domínio da artista na era do pop contemporâneo.

Em uma votação exclusiva promovida pela Billboard Brasil, os fãs puderam eleger suas músicas favoritas do álbum — e o resultado mostrou o poder da comunidade swiftie.

A faixa “The Fate of Ophelia” foi a mais votada, levando 37% dos votos e se firmando como o maior destaque do novo projeto.

Na sequência, vieram “CANCELLED!” (14%), “Elizabeth Taylor”, “Opalite” e “Wood”, completando o top 5 de preferências do público.

O sucesso não se limita à opinião dos fãs.

Segundo dados oficiais da Luminate, o single de estreia “The Fate of Ophelia” acumulou 92,5 milhões de streams apenas nos Estados Unidos durante sua primeira semana — o maior número registrado desde setembro de 2020, quando o sistema de medição passou a considerar exclusivamente os streams como métrica principal de consumo para a Billboard Hot 100.

Nos rankings globais, “The Life of a Showgirl” estreou diretamente em 1º lugar na Billboard 200, com números históricos.

A nova era de Taylor Swift marcou a maior semana de vendas e unidades equivalentes desde o início da coleta eletrônica de dados pela Luminate, em 1991.

Além dos recordes, o projeto também tem sido elogiado por críticos pela produção cinematográfica e pelas letras que exploram temas de vulnerabilidade, fama e identidade — uma espécie de autorretrato artístico da cantora em sua fase mais madura.

Gracie Abrams revela bastidores da criação de “us”, parceria com Taylor Swift

Na última segunda-feira (20), a cantora Gracie Abrams estampou a capa da nova edição da Vogue Espanha. A artista refletiu sobre sua trajetória até aqui e sobre o novo capítulo que vive após o encerramento de sua turnê The Secrets of Us Tour. Em pausa dos palcos, Gracie falou com profundidade sobre o amadurecimento artístico que conquistou nos últimos anos, o processo criativo por trás de suas músicas e a relação próxima que construiu com Taylor Swift, uma de suas maiores referências e também amiga. Durante a entrevista, a cantora revelou bastidores inéditos sobre o nascimento da parceria entre as duas na faixa “us”, presente em seu álbum mais recente.

Ao relembrar o momento em que a canção começou a ganhar forma, Gracie descreveu com carinho como a conexão entre ela e Taylor aconteceu de maneira natural e inspiradora. Segundo a artista, o encontro entre ambas foi marcado por cumplicidade e pela presença do produtor Aaron Dessner, figura fundamental na carreira das duas.

“Nós duas trabalhamos com Aaron Dessner, que é como parte da minha família. Ele produziu Folklore [oitavo álbum de estúdio de Taylor], entre muitas outras coisas. Foi nesse período que começamos a conversar. Ela tinha acabado de voltar de uma turnê, e saímos para jantar. Conversamos bastante e, no fim da noite, fomos para a casa dela ouvir os álbuns em que estávamos trabalhando naquele momento.”

Gracie também contou que a faixa nasceu de maneira totalmente espontânea, em uma noite em que ambas estavam mergulhadas em seus próprios projetos musicais. O encontro, que começou como uma simples troca de ideias, acabou se transformando em um dos momentos mais criativos e divertidos da parceria entre as duas artistas.

“Ela estava no meio do processo de The Tortured Poets Department [2024], e eu, de The Secret of Us. Começamos a tocar e, meio bêbadas, escrevemos a música inteira. E essa é a história. Foi hilário.”

O resultado dessa colaboração foi um sucesso estrondoso. Com mais de 250 milhões de reproduções acumuladas no Spotify, “us” se consolidou como uma das parcerias mais marcantes do pop recente. O reconhecimento veio também da crítica, com a indicação da faixa ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo. Apesar de o prêmio ter ficado com Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, a nomeação simbolizou um marco importante na carreira de Gracie Abrams.