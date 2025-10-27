Giulia Be estreia nova era com projeto audiovisual trilíngue

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora, compositora e multi-instrumentista GIULIA BE deu início a uma nova fase em sua carreira com o lançamento do single em inglês “fool for love”, nesta quinta-feira (23), às 21h (Horário de Brasília). A música inaugura o projeto homônimo trilíngue e audiovisual “GIULIA BE”, que terá 21 faixas em português, inglês e espanhol, cada uma acompanhada de videoclipe.

A faixa, descrita como um pop leve e envolvente, combina batidas modernas com a poesia romântica característica da artista. Composta por Giulia e seu irmão, Dany Marinho, a letra explora a entrega aos sentimentos, mesmo quando o amor parece descontrolado.

Produzida por Stuart Crichton, que já trabalhou com grandes nomes como Backstreet Boys, Kesha, Elton John e Louis Tomlinson, a música mantém uma pegada internacional sofisticada sem perder a autenticidade emocional da artista. “A coisa mais legal que você pode ser nesta vida é um tolo por amor”, destaca Giulia, referindo-se ao refrão do single.

Segundo a cantora, a escolha da faixa para abrir essa nova fase do projeto não foi por acaso: “Quis começar essa nova fase com uma música divertida, feita para dançar. ‘fool for love’ resgata meu lado pop raiz, o mesmo de ‘Too Bad’, e fala sobre a minha filosofia em relação ao amor: não ter medo de parecer um pouco boba, porque amar sempre vale a pena. Ela abre a série de músicas em inglês do projeto e, pra mim, foi a maneira perfeita de começar! Especialmente porque me apaixonei pela coreografia e por toda a energia que ela transmite”.

O videoclipe, dirigido por Olivia Mucida e com direção criativa de Lennyn Salinas, se passa em um quarto durante uma festa do pijama, onde Giulia se diverte com amigas. Entre risadas e brincadeiras de “verdade ou desafio”, a artista some misteriosamente ao ligar para alguém, criando uma atmosfera que transita do divertido ao onírico. Figurinos coloridos, coreografia envolvente e clima pop refletem a nova fase da cantora: mais performática, espontânea e experimental.

O single sucede o trailer divulgado na semana passada, que anunciou o projeto completo. “GIULIA BE” representa o retorno de Giulia à música após dois anos e propõe uma narrativa audiovisual em três idiomas. Cada língua revela uma faceta da artista: o inglês, sua vivência entre Brasil e Estados Unidos; o espanhol, a intensidade das emoções; e o português, a conexão com suas raízes e memórias afetivas.

“São músicas que fui colecionando ao longo dos últimos anos. Algumas escrevi há 9 anos e outras que compus há apenas 4 meses. São retalhos de histórias extremamente pessoais, nem sempre sobre mim, que revelam uma abundância interna de opiniões e estilos musicais. Por isso dei o meu nome para o projeto, pois ele é o maior reflexo dos processos que acontecem no meu cérebro diariamente”, explica Giulia.

Os próximos lançamentos seguirão a ordem dos idiomas: em 30 de outubro, estreia o primeiro single em espanhol, “bahia”, e em 6 de novembro, o capítulo em português, “viciada”. Esta etapa marca ainda a estreia de Giulia como parte do casting global da Sony Music, sob a supervisão do executivo Afo Verde, garantindo autonomia criativa e liberdade para desenvolver seus projetos.

Construído com a colaboração de Dany Marinho e produtores que trabalharam com artistas como Rihanna, Lana Del Rey, Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Madonna, o projeto consolida a presença internacional de Giulia, mirando públicos no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa.

Sobre GIULIA BE

Giulia Be, carioca de 26 anos, se destacou no pop brasileiro contemporâneo com hits como “Menina Solta” e “(não) era amor”, além do single revelação “Too Bad”. Indicada ao Latin Grammy em 2021, a artista tornou-se, em 2024, a primeira brasileira de sua geração a assinar um contrato global com a Sony Music. Além da música, Giulia também atua no cinema, com projetos recentes como “Depois do Universo” (2022) e “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você” (2025).