Charlie Puth anuncia gravidez da esposa em videoclipe emocionante

Charlie Puth vai se tornar pai! O cantor de 33 anos revelou nesta quinta-feira (16) que ele e a esposa, Brooke Sansone, de 26, estão esperando o primeiro filho. A notícia foi compartilhada de uma forma criativa: através do videoclipe de sua nova música, Changes — que, em tradução livre, significa “Mudanças”. Até o momento, o casal não revelou o sexo nem o nome do bebê.

Segundo nota divulgada pela equipe de Charlie, o clipe reflete as transformações que ele tem vivido, tanto na carreira quanto na vida pessoal, com a participação carinhosa de Brooke, que aparece ao lado do cantor em momentos especiais.

No Instagram, dias antes do lançamento, Charlie deu pistas sobre o grande anúncio: “Mudanças em 10/16. Esta é a música que eu queria que vocês ouvissem primeiro, porque é a maneira perfeita de compartilhar com todos vocês a parte mais linda e colorida da minha vida, que acontece agora. Vocês logo vão entender o porquê”, escreveu.

O casal está junto há pouco mais de um ano. No início de outubro, Charlie comemorou o primeiro aniversário de casamento com Brooke com uma declaração apaixonada: “Não acredito que já faz quase um ano, pequena Brooke! Tenho muita sorte de ser seu marido, você mudou minha vida completamente. Eu te amo para sempre. Há tanto o que esperar”. Brooke, por sua vez, também deu indícios do momento especial que se aproximava: “Mal posso esperar pelo ano louco que está por vir”, comentou em suas redes sociais.

Em entrevista à Vogue, Brooke falou sobre a conexão intensa que sentiu durante o casamento: “Quando estávamos lá em cima, nunca me senti tão conectada a Charlie — foi como se o tempo tivesse parado. Sem perceber, nós dois usamos a mesma frase em nossos votos: ‘Sempre foi você’”.

Charlie Puth revela por que prefere escrever músicas à mão

Enquanto muitos artistas se apoiam em softwares, celulares e recursos digitais para criar suas composições, Charlie Puth segue na contramão da tecnologia. O astro pop revelou recentemente que prefere escrever suas músicas à mão, utilizando canetas esferográficas coloridas para transformar o processo em algo mais pessoal e criativo.

Aos 33 anos, o cantor de See You Again e One Call Away explicou em entrevista ao The Hollywood Reporter que nunca digita suas letras em celulares ou computadores. Para ele, o ato de escrever em papel dá identidade e alma às composições. “Se eu digito, parece que não é uma música de verdade. Ela precisa da minha personalidade, e isso só acontece quando escrevo à mão”, afirmou.

Charlie Puth destacou que sua inseparável companheira de composição é a clássica caneta Bic de quatro cores. Cada tonalidade desempenha um papel simbólico no processo criativo. Segundo ele, o verde indica aprovação e boas ideias, enquanto o vermelho é reservado para descartar versos que não funcionaram.

Esse sistema simples, mas eficaz, ajuda o artista a visualizar melhor suas composições. “As cores ativam diferentes partes da minha mente musical. É quase como se eu pudesse enxergar a canção de forma mais vívida quando utilizo diferentes tonalidades”, explicou.

A prática não se limita ao estúdio. Puth leva suas canetas e cadernos em turnês, viagens de avião e até nos bastidores de shows. Para ele, estar sempre pronto para capturar ideias garante que nenhuma inspiração se perca.

Charlie Puth: Música também como apoio social

Além do processo criativo, o hábito de carregar um teclado portátil tem outra função curiosa na rotina do cantor. Puth contou que, em situações sociais, o instrumento funciona como uma espécie de facilitador. “Às vezes sinto dificuldade em conversar. Então, quando estou em um camarim ou em um encontro com pessoas antes do show, sento no meu teclado e começo a tocar. Isso faz com que as palavras saiam de forma mais natural”, relatou.

Esse comportamento, que pode parecer inusitado, é interpretado pelo próprio cantor como parte da forma como ele se conecta com o mundo. Para Puth, a música não é apenas um ofício, mas também uma ponte para lidar com momentos de timidez ou bloqueios de comunicação.

Mesmo mantendo métodos tradicionais para compor, Charlie Puth garante que não está parado no tempo. O cantor revelou que já trabalha em novas canções e pretende lançar material inédito em breve. Sem revelar datas específicas, ele adiantou que suas próximas músicas irão explorar aspectos diferentes de sua vida, refletindo transformações pessoais desde o início da carreira.

“Há temas sobre os quais ainda não cantei. Minha vida mudou muito nos últimos dez anos, e quero traduzir isso em música”, declarou. Ele ainda ressaltou que continua se inspirando em tudo ao seu redor, tanto nas experiências cotidianas quanto em elementos mais subjetivos e emocionais.

Com sua combinação de disciplina, autenticidade e apego ao simples ato de escrever à mão, Charlie Puth mostra que, mesmo em tempos digitais, a essência criativa pode continuar sendo moldada pelo papel, pela caneta e por um olhar atento ao mundo.