Demi Lovato anuncia turnê dançante com Adéla

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Demi Lovato está oficialmente de volta aos palcos, e dessa vez, pronta para celebrar a leveza, o pop e a felicidade. A cantora anunciou a “It’s Not That Deep Tour”, uma turnê que passará pelos Estados Unidos e Canadá entre abril e maio, levando aos fãs o clima vibrante de seu novo álbum, “It’s Not That Deep”, lançado há poucos dias e aclamado pela crítica.

O anúncio pegou os fãs de surpresa e movimentou as redes sociais. “Mal posso esperar para voltar à estrada com vocês e dançar essas músicas juntos noite após noite”, escreveu Demi em seu Instagram, demonstrando entusiasmo com o reencontro. A artista também revelou que a cantora eslovaca Adéla, conhecida pelo hit “SexOnTheBeat”, será responsável pela abertura dos shows.

“Temos muita sorte de ter a incrivelmente talentosa Adéla conosco! Uma estrela absoluta que vai te surpreender. Vai ser muito divertido”, celebrou Demi na publicação.

A nova turnê marca um momento de renovação na carreira da artista. Após mergulhar no rock com o disco “HOLY FVCK” (2022) e revisitar seus grandes sucessos com sonoridade pesada no “REVAMPED” (2023), Demi agora retoma seu lado pop dançante, trazendo uma energia que lembra os tempos de “Confident” e “Cool for the Summer”.

Demi Lovato: “It’s Not That Deep Tour” marca o retorno pop

“It’s Not That Deep” reflete um período de leveza e autodescoberta para a cantora, que recentemente revelou que seu marido, o músico Jutes, foi um dos grandes responsáveis por inspirar esse novo capítulo. “Ele me colocou em um lugar de felicidade, inspiração e entusiasmo”, contou Demi em entrevista à Vogue. “Foi um dos motivos pelos quais eu decidi não voltar ao rock. Queria me divertir e dançar de novo.”

O público, claro, recebeu a notícia com entusiasmo. A hashtag #ItsNotThatDeepTour rapidamente entrou para os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com fãs comemorando o retorno do pop vibrante e emocional que marcou o início da carreira da artista.

Esta será a primeira turnê de Demi Lovato desde 2022, mas a primeira turnê pop desde 2018, quando ela percorreu o mundo com a “Tell Me You Love Me World Tour”. Desde então, a artista passou por transformações profundas — pessoais e musicais — que agora parecem ter encontrado equilíbrio.

Além da energia das pistas de dança, o novo show promete ser também uma celebração da superação e da autenticidade, marcas registradas de Demi ao longo de sua trajetória. Com uma discografia que atravessa pop, rock e soul, a cantora continua mostrando que reinvenção é sinônimo de força.

“Tudo o que quero é me conectar com meus fãs novamente e criar momentos felizes”, disse Demi em um trecho da entrevista. “Vamos dançar essas músicas juntos.”

Com o repertório de “It’s Not That Deep”, sucessos anteriores e um show repleto de emoção, Demi Lovato promete uma experiência catártica e inesquecível. E embora a nova turnê ainda não tenha datas internacionais confirmadas, os fãs brasileiros já estão em contagem regressiva, torcendo para que essa nova fase também chegue por aqui.