Hayley Williams explora Brasil e causas sociais em novo álbum solo

Hayley Williams, conhecida mundialmente como vocalista do Paramore, revela em entrevista à Billboard Brasil como o país influenciou seu mais recente trabalho solo, “Ego Death at a Bachelorette Party”, lançado em agosto. A cantora confessa que cada visita ao Brasil — entre 2008 e 2023 — deixou marcas profundas em suas composições e inspirou momentos do álbum.

“Eu vivi experiências marcantes aqui. Adoro a música brasileira e acho que isso, de alguma forma, apareceu nas minhas letras”, disse Hayley. No disco, que traz 18 faixas inéditas, duas delas têm referências diretas ao Brasil. Em “Zissou”, ela arrisca versos em português inspirados na trilha de “A Vida Marinha com Steve Zissou”, de Seu Jorge. Já em “Parachute”, menciona o Rio de Janeiro, rememorando momentos vividos em voo para a cidade.

Além do vínculo com o país, Hayley tem usado seu espaço para abordar causas sociais. A faixa “True Believer” trata de racismo, violência e preconceitos religiosos, refletindo seu posicionamento ativo. Em performance no programa de Jimmy Fallon, a cantora se apresentou ao piano, acompanhada por uma orquestra majoritariamente negra, e homenageou músicas icônicas de protesto, como “Mississippi G-d Damn”, de Nina Simone, e “Strange Fruit”, de Billie Holiday.

“Não é coragem o que estou fazendo. É privilégio. A verdadeira coragem está em quem enfrenta a violência cotidiana sem ter acesso a esse espaço”, afirmou. Williams reforça que quer usar sua arte para provocar reflexão e empatia, especialmente após a pandemia.

No campo solo, a artista encara a carreira de forma diferente do Paramore: sem pressa por números ou fama, ela busca experiências humanas reais. “Quero tocar minha música em bares, cantar para as pessoas, e depois ir para casa. Conexão vale mais do que qualquer grande produção”, declarou.

Hayley Williams reflete sobre carreira e possível último álbum solo

Na última quinta-feira (16), foi ao ar a nova entrevista de Hayley Williams para o quadro Musicians on Musicians, da Rolling Stone. A cantora participou de uma conversa acompanhada do produtor Jack Antonoff, na qual exploraram seus novos trabalhos, discutiram a dinâmica da indústria musical e relembraram gostos e referências em comum. O encontro ganhou destaque quando Hayley compartilhou reflexões sobre o futuro de sua carreira solo, levantando a possibilidade de que Ego Death at a Bachelorette Party possa ser seu último álbum sob seu próprio nome.

Ao falar sobre o significado desse projeto e o peso de sua trajetória, Hayley se mostrou aberta e honesta sobre seus sentimentos em relação a este momento da carreira:

“Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu preciso exercitar dizer isso. Sinto que é o último álbum que farei sob meu nome, e me sinto orgulhosa disso.”

Em seguida, a cantora explicou sua filosofia artística e como a colaboração influencia sua música. Ela descreveu a intensidade do processo criativo e a alegria de compartilhar a criação com outras pessoas, destacando a importância da experimentação e do trabalho em grupo:

“Eu quero estar em centenas de bandas antes de morrer, essa é a velocidade em que trabalho melhor, e gosto dessa sensação de estar em uma sala com outras pessoas e ver algo que ainda não existia se tornar algo que você venera.”

Hayley também refletiu sobre os desafios pessoais que moldam sua escrita e compartilhou o processo emocional que a impulsiona a compor. Ela falou sobre a relação entre luto, depressão e autocuidado, revelando como essas experiências influenciam diretamente sua música:

“O luto geralmente é meu grande motivador, e depois a depressão toma conta [e eu paro de escrever por três ou quatro semanas]. O que aconteceu foi que, dessa vez, eu consegui perceber os sinais […] e me cuidar.”

O álbum Ego Death at a Bachelorette Party foi lançado oficialmente em 1º de agosto, mas a cantora havia disponibilizado todas as faixas previamente como singles. Este trabalho sucede os discos Petals for Armor e Flowers for Vases/Descansos na discografia de Hayley Williams fora da banda Paramore.