Giulia Be fala sobre amor, maturidade e carreira global: “Como noiva, sou ótima cantora”

Giulia Be está vivendo uma das fases mais marcantes de sua vida — tanto pessoal quanto profissionalmente. Prestes a se casar com Conor Kennedy, herdeiro de uma das famílias mais icônicas dos Estados Unidos, a cantora também mergulha em um novo ciclo musical com o projeto “GIULIA BE”, lançado sob o selo global da Sony Music.

Em conversa com o POPline, Giulia abriu o coração sobre o processo de amadurecimento que tem moldado sua arte, suas escolhas e até a maneira como enxerga o amor. “Acho que esse disco é o reflexo direto de tudo o que vivi nos últimos anos. Eu me olhei de frente, enfrentei minhas inseguranças e aprendi a ser mais gentil comigo mesma”, revelou.

Embora o noivado com Conor tenha inspirado algumas faixas, Giulia garante que o disco é muito mais sobre o autoconhecimento do que sobre o romance. “Talvez uma ou duas músicas sejam diretamente sobre ele”, admite. “Mas o que realmente moveu esse projeto foi entender as fases da vida e como a gente cresce com cada uma delas.”

A cantora brinca que está aprendendo a equilibrar a correria do trabalho com os preparativos do casamento. “Fazer um casamento dá muito trabalho! Juro, é uma loucura”, diz entre risos. “Eu falo que, como noiva, eu sou ótima cantora — porque noiva mesmo eu sou péssima!”

Apesar do humor, Giulia também mostra maturidade ao falar sobre o adiamento do casamento, agora previsto para 2026. “Eu fiquei muito ansiosa, não sabia se adiava ou não. Tenho um álbum pra lançar e quero viver isso intensamente. Uma amiga me disse pra não ter pressa, que o tempo certo chega. E foi o que eu fiz — me tranquilizei.”

Essa serenidade reflete também em sua nova música. “fool for love”, o primeiro single do projeto, marca o início de uma era trilíngue que mistura inglês, espanhol e português, mostrando a versatilidade da artista. “Esse é o projeto que mais me representa. Ele mostra ao mundo quem eu sou de verdade como artista. Cada idioma é uma parte de mim — o português é minha base, o espanhol é minha paixão, e o inglês é minha ponte pro mundo”, explica.

O clipe da faixa já está disponível nas plataformas digitais e dá o tom da nova estética da cantora: romântica, elegante e confiante. Mas a jornada está só começando — Giulia já anunciou os próximos lançamentos: “Bahia”, em espanhol, chega no dia 30 de outubro, e “Viciada”, em português, no dia 6 de novembro.

Vivendo entre o Brasil e os Estados Unidos, Giulia diz estar em uma fase de equilíbrio. “Conor e eu estamos muito focados nas nossas carreiras, mas aproveitando cada momento. Ser noiva é especial, e eu quero curtir isso com calma. Se Deus quiser, é uma vez na vida só.”

Com o brilho de quem encontrou seu lugar no mundo, Giulia Be mostra que amadurecer não é perder a leveza — é aprender a cantar sobre a vida com ainda mais verdade. E se depender dela, 2026 será o ano em que amor e música caminharão lado a lado.