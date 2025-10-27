Liam Payne: fãs e familiares relembram a carreira do astro do One Direction

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Há exatamente um ano, o mundo da música pop perdeu Liam Payne. O cantor, que ganhou fama internacional como membro do fenômeno One Direction, morreu na Argentina, aos 32 anos, após uma queda de varanda em Buenos Aires. A notícia ainda choca fãs e colegas de profissão.

Nascido em 29 de agosto de 1993, em Wolverhampton, Inglaterra, Liam construiu uma trajetória marcada pela diversidade musical. Sua carreira começou a decolar em 2010, quando participou do programa The X Factor e foi agrupado com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, dando origem ao One Direction.

Em apenas três anos, a banda lançou cinco álbuns e vendeu mais de 70 milhões de cópias, conquistando o mundo com hits como What Makes You Beautiful, Story of My Life e Drag Me Down. Após o hiato da banda em 2016, Liam apostou na carreira solo, experimentando diferentes estilos e emplacando sucessos como Strip That Down e o dueto For You, com Rita Ora.

O cantor deixa um legado de talento e uma fortuna avaliada em mais de US$ 32 milhões (aproximadamente R$ 175 milhões). Atualmente, a ex-companheira Cheryl Tweedy, mãe de seu filho Bear, de oito anos, é a responsável legal pelo patrimônio deixado por Payne. O casal manteve relacionamento entre 2016 e 2018, sem chegar a se casar.

Na última sexta-feira (29), foi celebrado o aniversário do cantor Liam Payne. Mesmo após seu falecimento em 2024, o artista recebeu diversas homenagens da família e de fãs, que continuam lembrando sua trajetória, sua música e a alegria que ele trouxe para tantas pessoas. Entre essas homenagens, uma das mais emocionantes veio de sua irmã, Nicola Payne, que compartilhou uma carta tocante em seu Instagram. Nela, ela relembrou os últimos momentos que passou ao lado de Liam, descrevendo com carinho a presença dele, suas conversas, risadas e os planos que ele tinha para o futuro.

No início da publicação, Nicola relembrou a noite do último aniversário de Liam, revisitando a alegria daquele momento e a expectativa que sentiam pelo que ainda estava por vir. Ela descreveu a celebração de forma detalhada, lembrando a descontração de um boliche, o riso compartilhado em torno de um McDonald’s, e como cada gesto parecia refletir os sonhos e a energia do irmão:

“Há um ano, estávamos cheios de esperança e empolgação pelo que os próximos anos trariam para você. Naquela noite, celebrando seu aniversário com boliche e McDonald’s, comemoramos você, seu show, seus sonhos e falamos sobre todos os planos que você tinha para o futuro. Terminamos a noite com um abraço, dizendo o quanto estávamos orgulhosos e o quanto te amávamos.”

Em seguida, Nicola abriu seu coração para expressar a dor de perder alguém tão querido, refletindo sobre o desejo de ter mais tempo e de aproveitar cada detalhe da convivência com Liam. Ela falou sobre a vontade de reviver aquela noite, de guardar cada sorriso, cada palavra e cada gesto, mostrando o quanto a ausência dele é sentida diariamente e a profundidade do amor que ainda nutre pelo irmão:

“Se eu soubesse que seria a última vez que te veria, teria dito muito mais. Gostaria de poder entrar em uma máquina do tempo e reviver aquela noite, te abraçar mais forte, capturar seu sorriso e sua voz, fazer mais perguntas e escrever tudo para nunca esquecer. Espero que você esteja feliz, em paz e saiba o quanto é profundamente amado. Sinto sua falta todos os dias, e não acho que haverá um dia em que eu não sinta.”

Por fim, Nicola encerrou a homenagem com uma mensagem de carinho e celebração, transformando o aniversário do irmão em um momento de lembrança e conexão, desejando que ele pudesse continuar comemorando e encontrando alegria, mesmo além da vida

“Então hoje, no seu aniversário, quero te desejar o mais feliz aniversário celestial, onde quer que você esteja, espero que esteja celebrando e, quem sabe, tenha conseguido alguns strikes também.”

Liam Payne faleceu no dia 16 de outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, Argentina, deixando familiares, amigos e fãs profundamente consternados e sentindo uma saudade imensa de sua presença e de seu talento.