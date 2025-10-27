Guns N’ Roses quebra o silêncio após surto de Axl Rose na Argentina

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Guns N’ Roses precisou vir a público nesta semana para esclarecer o que realmente aconteceu durante o show em Buenos Aires, no último sábado (18), quando Axl Rose protagonizou um momento explosivo no palco. O vocalista, visivelmente irritado, atirou o microfone contra a bateria e saiu de cena durante a execução de “Welcome to the Jungle”, a faixa de abertura do setlist.

A atitude do frontman viralizou nas redes sociais, gerando especulações sobre um possível desentendimento entre Axl e o novo baterista da banda, Isaac Carpenter, que assumiu o posto após a saída de Frank Ferrer, membro de longa data. No entanto, segundo o comunicado oficial divulgado no Instagram Stories do grupo, a confusão teve origem em problemas técnicos de áudio, e não em qualquer conflito interno.

“Durante a música de abertura do nosso show recente em Buenos Aires, o monitor intra-auricular de Axl tinha apenas a percussão nos ouvidos, em vez da mixagem completa. O problema foi resolvido na terceira música, e o resto da noite foi ótimo”, informou o Guns N’ Roses.

O texto também fez questão de afastar qualquer rumor sobre desavenças entre os músicos. “A situação não teve nada a ver com o desempenho de Isaac Carpenter, que é um baterista de primeira e um grande parceiro”, acrescentou a banda.

Guns N’ Roses: Banda esclarece que problema técnico causou reação explosiva do vocalista durante show em Buenos Aires.

Isaac, conhecido por seu trabalho com o AWOLNATION, foi escalado para a turnê mundial do Guns após a saída de Frank Ferrer, que havia ocupado o cargo por quase 19 anos. Desde então, o novo integrante tem recebido elogios dos colegas e dos fãs pela energia e precisão nos palcos.

O episódio marca um raro momento de tensão para uma banda veterana que, nos últimos anos, vinha se destacando pela estabilidade e pelo entrosamento entre seus membros originais — Axl Rose, Slash e Duff McKagan — ao lado de Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese e agora Isaac Carpenter.

Enquanto isso, Frank Ferrer também se pronunciou recentemente sobre sua saída, descrevendo o fim da parceria como “agridoce”. Em uma publicação no Instagram, o músico agradeceu aos fãs e à equipe por quase duas décadas de memórias, mas admitiu ter ficado “decepcionado” com o encerramento dessa fase. “Foram 19 anos incríveis. O Guns N’ Roses me proporcionou experiências que levarei para o resto da vida”, escreveu.

Apesar do incidente em Buenos Aires, o Guns N’ Roses segue com a turnê e já confirmou novas datas pela América do Sul. Para os fãs, o recado é claro: a chama do rock continua acesa, e Axl Rose, mesmo aos 63 anos, ainda entrega intensidade e imprevisibilidade — marcas registradas de uma das maiores bandas da história.