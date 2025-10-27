Ludmilla atinge 1 bilhão de streams com “Numanice #3” e faz história no samba

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A rainha do pagode moderno segue fazendo história. Ludmilla acaba de alcançar uma marca monumental com o projeto “Numanice #3 (Ao Vivo)”, ultrapassando a impressionante soma de 1 bilhão de streams entre Spotify e YouTube. O feito consolida a artista como uma das vozes mais influentes da música brasileira contemporânea e reafirma o sucesso duradouro de sua fase sambista.

Lançado em fevereiro de 2024, o disco contabiliza atualmente mais de 531 milhões de reproduções no Spotify e 485 milhões no YouTube, somando mais de 1 bilhão de execuções no total. Entre os destaques estão os hits “Maliciosa”, “Falta de Mim”, “A Preta Venceu” e “Saudade da Gente”, músicas que se tornaram hinos para os fãs e símbolos do talento de Ludmilla em unir romantismo, autenticidade e carisma.

O sucesso do projeto reforça a força de uma trajetória que nasceu de forma despretensiosa. Criado durante a pandemia, o “Numanice” surgiu como um pedido dos fãs que queriam ver Lud explorando o pagode. O primeiro EP, lançado em 2020 ainda sob o selo da Warner Music, se transformou em um fenômeno cultural e abriu as portas para uma série de lançamentos que redefiniram o estilo.

Ludmilla prepara nova era voltada ao R&B

Desde então, Ludmilla lançou “Numanice (Ao Vivo)” (2021), “Numanice #2” (2022), “Numanice #2 (Ao Vivo)” e agora o terceiro volume, consolidando o formato como uma das marcas registradas de sua carreira. Hoje, já independente, ela mostra que o sucesso não depende apenas de gravadoras, mas de conexão genuína com o público.

Além do recorde, a cantora vive uma fase de transição criativa. Prestes a lançar seu aguardado álbum de R&B, Ludmilla vem revelando uma nova identidade sonora com o projeto “Ludmilla In Madureira”, que serve como um esquenta para essa nova era. Gravado de surpresa sob o viaduto de Madureira, o show apresentou uma nova versão de “Cam Girl”, em parceria com Nego Damoé, além de faixas como “Paraíso”, “5×1” e “Flash”.

“Madureira é um lugar muito especial pra mim. Voltar lá de surpresa e sentir essa energia foi surreal. Estou me redescobrindo no R&B, misturando referências e trazendo minha verdade para um gênero que ainda cresce no Brasil”, contou Ludmilla em entrevista recente.

Com o novo álbum a caminho e uma legião de fãs fiéis, Ludmilla prova que está em constante evolução — seja no samba, no pagode ou no R&B. O sucesso estrondoso de “Numanice #3” não é apenas um número: é o reflexo de uma artista que transformou sua autenticidade em um império musical e abriu espaço para novas vozes negras dentro da música popular brasileira.