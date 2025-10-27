Maite Perroni e Wanessa Camargo se reencontram em estúdio e fãs vibram

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O momento aguardado pelos fãs de duas gerações acaba de se materializar. A mexicana Maite Perroni, destaque do icônico grupo RBD, postou uma foto em estúdio ao lado da brasileira Wanessa Camargo e gerou alvoroço com uma menção direta à artista brasileira, reacendendo a esperança de uma nova parceria musical.

A imagem antecipou a viagem de Maite ao Brasil no próximo mês para participar da gravação do DVD de 25 anos de carreira de Wanessa, confirmando que o dueto existe, e é real.

O anúncio foi feito por Wanessa e repercutido nos portais de notícia do entretenimento: o espetáculo será gravado no dia 15 de novembro no Qualistage, no Rio de Janeiro, durante a celebração dos 25 anos de carreira da cantora. Nos bastidores, a colaboração vem sendo tratada como prioridade, Wanessa revelou que Maite “topou na hora” e que o resultado será um número musical inédito em espanhol.

Para os fãs, o post de Maite reacendeu a chama da expectativa. Nas redes sociais, os comentários foram imediatos: “Lembrou que é cantora”, escreveu um seguidor, destacando que Maite há tempos diminuiu suas atividades musicais após o fim do RBD. O fato de a mexicana voltar aos estúdios para esse registro com Wanessa torna o momento ainda mais especial e simbólico.

A amizade entre as duas artistas atravessa quase décadas. Segundo relatos, elas já dividiram palco em shows da Maite e da banda RBD no Brasil, em 2014 e 2016, e manteram contato desde então. Agora, esse reencontro ganha dimensão profissional, com lançamento previsto e registro audiovisual do número conjunto.

Do ponto de vista artístico, o dueto simboliza a união entre o pop latino e o pop-brasileiro em um grande evento de carreira, o que amplia o alcance de ambas. Wanessa, ao convidar Maite, aposta em reviver nostalgia e ao mesmo tempo apresentar novidade ao público. A gravação do DVD “Metamorfose” foi planejada como um marco para 2025 e já conta com datas, palco e nomes confirmados.

Maite Perroni publica registro musical ao lado de Wanessa e prepara viagem ao Brasil

Do lado de Maite, a participação no evento representa uma exceção planejada na sua trajetória musical recente. A artista mexicana anunciou sua aposentadoria da música em 2019 e focou em atuação, mas o convite de Wanessa e a afinidade pessoal fizeram com que ela retornasse para esse registro especial.

Para o público, essa colaboração traz uma promessa dupla: ver Maite então com microfone novamente, algo pouco frequente, e assistir Wanessa em um momento de celebração que ultrapassa o solo e abraça a parceira. A expectativa é de que a faixa inédita, cantada em espanhol, seja um dos momentos altos do show e do DVD.

Em resumo: o post de estúdio com a menção à Wanessa marcou mais que uma foto com microfone. Foi o anúncio silencioso de um encontro artístico aguardado, a assinatura de uma colaboração entre dois universos pop que conversam com paixões semelhantes, e a promessa de que o palco do Qualistage será palco de algo memorável.

Se quiser, posso verificar datas de ensaio, setlist previsto e se há pré-venda especial para fãs internacionais para complementar a matéria com mais detalhes.