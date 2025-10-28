Britney Spears explode nas redes e revela como está se curando das polêmicas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Britney Spears voltou a se pronunciar nesta quinta-feira (16) após as duras acusações feitas pelo ex-marido Kevin Federline em sua autobiografia. A cantora usou o X (antigo Twitter) para desabafar sobre a raiva de Federline, detalhar sua relação com os filhos e compartilhar um ritual de cura que pretende seguir para se reequilibrar emocionalmente.

Em um longo texto, Britney questionou o ódio que sente vindo do ex e criticou as tentativas de humilhá-la publicamente. “Se você realmente ama alguém, não o ajuda humilhando-o. É realmente assustador ver a raiva profunda que ele demonstra”, escreveu a popstar, ressaltando que sua prioridade agora é a própria cura e o bem-estar dos filhos, Sean Preston e Jayden James.

Entre os desabafos, Britney contou sobre um ritual inusitado: adquiriu uma mini casa de vidro, que chama de “casa da cura”, onde pretende cultivar plantas como lavanda, eucalipto, hortelã-pimenta e camomila. “Vou me sujar de verdade com toda essa terra, mas não me importo. Estou liberada e abençoada por ter chegado até aqui”, declarou, prometendo também investir em novos projetos, como colunas e possivelmente um podcast.

O ex-marido, por sua vez, não deixou por menos. Em entrevistas e trechos do livro You Thought You Knew, Kevin afirma que Britney teria usado cocaína durante a amamentação, um episódio que, segundo ele, teria acontecido em 2006, durante uma festa de lançamento do seu álbum como rapper. A cantora já havia narrado em sua autobiografia A Mulher Em Mim que o relacionamento com Kevin enfrentava problemas desde o início da carreira musical dele, descrevendo situações de festas e ausência de apoio em casa.

A polêmica reacendeu o debate sobre a vida pessoal da cantora, mas Britney deixa claro que seu foco agora é outro: a própria cura e a reconstrução da rotina com seus filhos. “Há tantas coisas para fazer para me curar… quero admirar as pessoas, acreditar na humanidade e seguir em frente com amor e respeito por mim mesma”, concluiu.

“Não consigo mais dançar”: Britney Spears choca fãs ao revelar possível dano cerebral

A popstar Britney Spears voltou a chamar atenção do público ao compartilhar uma mensagem intensa e preocupante em seu perfil no Instagram. Em uma publicação recente, a artista afirmou ter sofrido um “dano cerebral” como consequência de experiências traumáticas vividas durante o período de sua controversa tutela legal, encerrada em 2021.

A declaração gerou comoção entre fãs e especialistas, reacendendo debates sobre os impactos psicológicos de sua longa batalha judicial.

Na postagem, Britney aparece montada em um cavalo, com as costas expostas, enquanto o texto que acompanha a imagem revela sentimentos profundos e dolorosos. Ela menciona que, durante quatro meses, teve um segurança fixo em sua porta, o que, segundo ela, causou mais do que dor física. A cantora afirma que há muitos detalhes que não foram incluídos em sua autobiografia lançada em 2023, intitulada The Woman in Me, por serem extremamente difíceis de compartilhar.

“Fez mais do que machucar meu corpo… acredite, tem MUITA coisa que não compartilhei no meu livro e ainda há coisas que escondi neste exato momento porque é incrivelmente doloroso e triste”, começou Britney Spears, referindo-se ao seu livro de memória , The Woman in Me. “Sinto a lógica e a atenção plena no meu corpo, pois UMA foi 100% assassinada e destruída. Não consegui dançar nem me mexer por 5 meses.”

A artista sugeriu que o trauma afetou não apenas seu corpo, mas também sua mente. Britney escreve que sente como se sua lógica e consciência corporal tivessem sido “destruídas”, e que isso contribuiu para o que ela descreve como dano cerebral. Embora não tenha fornecido diagnóstico médico ou detalhes clínicos, a afirmação levanta preocupações sobre sua saúde mental e física.

Em um trecho simbólico da mensagem, Britney compara sua trajetória à da personagem Malévola, interpretada por Angelina Jolie no filme da Disney. Ela destaca que, assim como a fada teve suas asas arrancadas, ela também sente que perdeu algo essencial. A metáfora reforça a sensação de aprisionamento e perda de identidade que marcou os anos sob tutela, durante os quais sua vida pessoal e profissional era rigidamente controlada.