Marina Sena admite arrependimento com músicas do segundo álbum

Ao narrar como recebeu a notícia de sua indicação, Marina Sena detalhou sua manhã em casa, revelando o ambiente ao seu redor e a situação inusitada que vivenciava naquele momento. Segundo a cantora, seu atual namorado, Juliano Floss, aguardava a realização de um exame de sangue, e a artista acabou sendo despertada de forma inesperada pelo alarme do influencer, que teimava em não acordar.
“Eu tava lá em casa com meus gatos em cima de mim, de manhã, porque eu tinha acordado p*ta porque Juliano marcou exame de sangue. E aí começaram a tocar o interfone loucamente, e eu acordei com esse interfone tocando e Juliano não acordava de jeito nenhum.”
Em seguida, Marina Sena compartilhou, de maneira bem-humorada, sua reação ao receber a notícia, mostrando seu lado espontâneo e divertido diante da premiação. Ela brincou sobre a sorte de Juliano e como a indicação ao Grammy Latino trouxe um tempero extra àquela manhã.
“Aí eu acordei e meia hora depois, notícia do Latin GRAMMY. Eu: ‘Ai, que bom’. A sua sorte, Juliano, é que fui indicada ao Latin GRAMMY, tá bom?!”
Além do destaque em sua carreira musical, Marina Sena também esteve presente em um evento de relevância social. No último domingo (21), ela participou de um protesto contra a PEC da Blindagem e o Projeto da Anistia, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante a manifestação, a cantora dividiu o espaço com grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e Caetano Veloso, reafirmando seu engajamento político e seu compromisso com causas sociais.