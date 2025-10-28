Marina Sena admite arrependimento com músicas do segundo álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um momento inesperado de sinceridade, Marina Sena surpreendeu o público ao revelar seu arrependimento sobre duas faixas de seu segundo álbum de estúdio, Vício Inerente (2023), durante um show desta semana da turnê que promove seu mais recente trabalho, Coisas Naturais (2025).

Enquanto interagia com a plateia e respondia a pedidos de músicas, a cantora foi direta: “Gente, eu não gosto de ‘Sonho Bom’, eu me arrependi de ter lançado”, confessou. Ela também criticou a canção Mais de Mil, outra faixa de Vício Inerente presente no repertório da noite.

O momento descontraído ainda contou com uma curiosa troca de cumprimentos entre Marina e um fã que reagiu à declaração: “Você também não gosta [da música]? Então toca aqui!”, disse a artista, em tom leve, antes de completar: “Mas tudo bem, experimentos”.

Apesar da postura honesta da cantora, a revelação gerou reações mistas nas redes sociais. Muitos fãs, que consideram Vício Inerente um dos discos mais marcantes de sua carreira, não esconderam a desaprovação. “‘Sonho Bom’ sendo uma das músicas mais lindas da carreira, te orienta Marina”, escreveu um seguidor. Outro disparou: “Boa tentativa, Marina, mas nós assumimos daqui em diante!”.

Vale lembrar que Marina já havia declarado à jornalista Fabiane Pereira que Vício Inerente era o único álbum de sua discografia que ela não conseguia ouvir por completo, reforçando a relação complicada que mantém com o projeto mais pop de sua carreira.

Marina Sena celebra reconhecimento internacional e fortalece atuação social

A cantora Marina Sena participou da apresentação do programa TVZ, ao lado de Gominho. Durante o episódio, a artista comentou sobre as recentes indicações que recebeu ao Grammy Latino, evidenciando sua trajetória de sucesso. Com essas conquistas, Marina alcançou sua quarta indicação na premiação, consolidando de forma expressiva sua carreira internacional e reforçando sua relevância no cenário musical.