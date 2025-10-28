InícioDiversão e Arte
Marina Sena admite arrependimento com músicas do segundo álbum

Marina Sena confessou não gostar de duas músicas do segundo álbum e dividiu opiniões entre fãs nas redes sociais

Em um momento inesperado de sinceridade, Marina Sena surpreendeu o público ao revelar seu arrependimento sobre duas faixas de seu segundo álbum de estúdio, Vício Inerente (2023), durante um show desta semana da turnê que promove seu mais recente trabalho, Coisas Naturais (2025).

Enquanto interagia com a plateia e respondia a pedidos de músicas, a cantora foi direta: “Gente, eu não gosto de ‘Sonho Bom’, eu me arrependi de ter lançado”, confessou. Ela também criticou a canção Mais de Mil, outra faixa de Vício Inerente presente no repertório da noite.

O momento descontraído ainda contou com uma curiosa troca de cumprimentos entre Marina e um fã que reagiu à declaração: “Você também não gosta [da música]? Então toca aqui!”, disse a artista, em tom leve, antes de completar: “Mas tudo bem, experimentos”.

Apesar da postura honesta da cantora, a revelação gerou reações mistas nas redes sociais. Muitos fãs, que consideram Vício Inerente um dos discos mais marcantes de sua carreira, não esconderam a desaprovação. “‘Sonho Bom’ sendo uma das músicas mais lindas da carreira, te orienta Marina”, escreveu um seguidor. Outro disparou: “Boa tentativa, Marina, mas nós assumimos daqui em diante!”.

Vale lembrar que Marina já havia declarado à jornalista Fabiane Pereira que Vício Inerente era o único álbum de sua discografia que ela não conseguia ouvir por completo, reforçando a relação complicada que mantém com o projeto mais pop de sua carreira.

Marina Sena celebra reconhecimento internacional e fortalece atuação social

A cantora Marina Sena participou da apresentação do programa TVZ, ao lado de Gominho. Durante o episódio, a artista comentou sobre as recentes indicações que recebeu ao Grammy Latino, evidenciando sua trajetória de sucesso. Com essas conquistas, Marina alcançou sua quarta indicação na premiação, consolidando de forma expressiva sua carreira internacional e reforçando sua relevância no cenário musical.

Ao narrar como recebeu a notícia de sua indicação, Marina Sena detalhou sua manhã em casa, revelando o ambiente ao seu redor e a situação inusitada que vivenciava naquele momento. Segundo a cantora, seu atual namorado, Juliano Floss, aguardava a realização de um exame de sangue, e a artista acabou sendo despertada de forma inesperada pelo alarme do influencer, que teimava em não acordar.

“Eu tava lá em casa com meus gatos em cima de mim, de manhã, porque eu tinha acordado p*ta porque Juliano marcou exame de sangue. E aí começaram a tocar o interfone loucamente, e eu acordei com esse interfone tocando e Juliano não acordava de jeito nenhum.”

Em seguida, Marina Sena compartilhou, de maneira bem-humorada, sua reação ao receber a notícia, mostrando seu lado espontâneo e divertido diante da premiação. Ela brincou sobre a sorte de Juliano e como a indicação ao Grammy Latino trouxe um tempero extra àquela manhã.

“Aí eu acordei e meia hora depois, notícia do Latin GRAMMY. Eu: ‘Ai, que bom’. A sua sorte, Juliano, é que fui indicada ao Latin GRAMMY, tá bom?!”

Além do destaque em sua carreira musical, Marina Sena também esteve presente em um evento de relevância social. No último domingo (21), ela participou de um protesto contra a PEC da Blindagem e o Projeto da Anistia, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante a manifestação, a cantora dividiu o espaço com grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e Caetano Veloso, reafirmando seu engajamento político e seu compromisso com causas sociais.

Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 28/10/2025 10:15
