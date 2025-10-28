Hayley Williams anuncia que pode encerrar carreira solo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Hayley Williams, vocalista do Paramore, surpreendeu fãs ao revelar que seu mais recente álbum solo, Ego Death At A Bachelorette Party, provavelmente será o último que lançará sozinha. Em entrevista à Rolling Stone, a cantora explicou que prefere criar música em conjunto, dentro de bandas, onde sente que seu trabalho floresce de forma mais intensa.

“Não sei se isso é definitivo, mas preciso dizer: sinto que este será meu último disco solo e estou orgulhosa disso. Quero fazer parte de centenas de bandas antes de morrer. É nesse ritmo que me sinto mais viva, vendo algo nascer com outras pessoas e se transformar em algo que você realmente venera”, afirmou Hayley.

O álbum, lançado em agosto, recebeu aclamação da crítica, incluindo cinco estrelas da NME e 4,5 da Rolling Stone. Este é o terceiro trabalho solo da cantora, sucedendo Petals for Armor: Self-Serenades (2020) e Flowers for Vases / Descansos (2021).

Enquanto isso, o Paramore segue em hiato. O grupo lançou em 2023 o álbum This Is Why, que rendeu à banda dois Grammys, incluindo melhor álbum de rock e melhor performance de música alternativa. Em 2023, o trio fez turnê e abriu shows da Taylor Swift entre 2023 e 2024, período em que Hayley decidiu trabalhar em seu projeto solo. Para a artista, esse foi um momento de redescoberta criativa, longe da influência de seus colegas de banda, Taylor York e Zac Farro.

Recentemente, a cantora Hayley Williams, vocalista da banda de rock Paramore, fez uma nova publicação em seu perfil no Substack. Conhecida por sua autenticidade e pela maneira pessoal com que compartilha seus pensamentos, a artista aproveitou o espaço para comentar sobre o mais recente lançamento que tomou conta das redes sociais: o álbum “West End Girl”, de Lily Allen, que marca o encerramento do hiato musical da britânica. O retorno de Lily, que já foi uma das vozes mais emblemáticas da música pop dos anos 2000, despertou um misto de nostalgia e entusiasmo em Hayley.

Hayley Williams reflete sobre carreira e possível último álbum solo

foi ao ar a nova entrevista de Hayley Williams para o quadro Musicians on Musicians, da Rolling Stone. A cantora participou de uma conversa acompanhada do produtor Jack Antonoff, na qual exploraram seus novos trabalhos, discutiram a dinâmica da indústria musical e relembraram gostos e referências em comum. O encontro ganhou destaque quando Hayley compartilhou reflexões sobre o futuro de sua carreira solo, levantando a possibilidade de que Ego Death at a Bachelorette Party possa ser seu último álbum sob seu próprio nome.

Ao falar sobre o significado desse projeto e o peso de sua trajetória, Hayley se mostrou aberta e honesta sobre seus sentimentos em relação a este momento da carreira:

“Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu preciso exercitar dizer isso. Sinto que é o último álbum que farei sob meu nome, e me sinto orgulhosa disso.”

Em seguida, a cantora explicou sua filosofia artística e como a colaboração influencia sua música. Ela descreveu a intensidade do processo criativo e a alegria de compartilhar a criação com outras pessoas, destacando a importância da experimentação e do trabalho em grupo:

“Eu quero estar em centenas de bandas antes de morrer, essa é a velocidade em que trabalho melhor, e gosto dessa sensação de estar em uma sala com outras pessoas e ver algo que ainda não existia se tornar algo que você venera.”

Hayley também refletiu sobre os desafios pessoais que moldam sua escrita e compartilhou o processo emocional que a impulsiona a compor. Ela falou sobre a relação entre luto, depressão e autocuidado, revelando como essas experiências influenciam diretamente sua música:

“O luto geralmente é meu grande motivador, e depois a depressão toma conta [e eu paro de escrever por três ou quatro semanas]. O que aconteceu foi que, dessa vez, eu consegui perceber os sinais […] e me cuidar.”

O álbum Ego Death at a Bachelorette Party foi lançado oficialmente em 1º de agosto, mas a cantora havia disponibilizado todas as faixas previamente como singles. Este trabalho sucede os discos Petals for Armor e Flowers for Vases/Descansos na discografia de Hayley Williams fora da banda Paramore.