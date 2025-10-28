Selena Gomez se pronuncia sobre polêmica com Hailey Bieber

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos últimos dias, Selena Gomez voltou a ser assunto nas redes sociais após se manifestar sobre Hailey Bieber, levantando debates entre fãs e internautas. A cantora, conhecida por sua postura discreta, fez uma declaração que rapidamente chamou atenção por seu tom direto, mas acabou gerando interpretações conflitantes.

Em um story publicado e deletado pouco tempo depois, Selena defendeu Hailey, afirmando: “Só deixem a garota em paz. Ela pode falar o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar”.

Apesar da mensagem, parte do público enxergou nas palavras de Selena uma crítica velada. Pouco depois, ela compartilhou outro post, mostrando-se em um camarim e revelando que estava gravando um novo videoclipe, sem dar mais detalhes sobre o projeto. A sequência de publicações foi interpretada por alguns seguidores como uma tentativa de aproveitar o burburinho em torno da suposta rivalidade.

O histórico entre Selena Gomez e Hailey Bieber remonta à década passada, envolvendo o relacionamento de Justin Bieber com ambas. Hailey se aproximou do cantor logo após o término definitivo de seu namoro com Selena, o que alimentou especulações e comparações nas redes sociais. Hailey, no entanto, sempre negou qualquer intenção de interferir no relacionamento anterior do marido. “Não é da minha pessoa mexer com o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso”, afirmou em entrevistas anteriores.

Em 2023, Hailey chegou a procurar Selena em busca de apoio diante de ataques virtuais. “Hailey Bieber me procurou e me informou que ela tem recebido ameaças de morte e muita negatividade. Isso não é o que eu represento. Ninguém tem que enfrentar o ódio ou bullying. Sempre advoguei pela bondade e eu realmente quero que isso pare”, escreveu a cantora à época, reforçando sua postura contra o ódio nas redes sociais.

Selena Gomez compartilha vislumbre da vida de recém-casada

Na última quarta-feira (22), Selena Gomez compartilhou fotos em seu Instagram onde mostra seu dia a dia com Benny Blanco.

Segundo a People, a postagem na rede social começou com uma foto do casal sentado à mesa enquanto Selena Gomez ria para a câmera. A atriz e cantora vestia um blazer preto e uma blusa branca, enquanto Benny Blanco, que estava meio fora da câmera, usava uma camisa azul desabotoada e segurava o celular.

Uma selfie mostrou o casal brincando enquanto faziam caretas para a câmera, enquanto outras fotos pareciam mostrar o casal assistindo basquete na TV com uma bandeja de picles, água e Coca-Cola como refrescos, e Selena Gomez comendo um prato de mini rolinhos de pizza.

“Consumidora número 1 de rolinhos de pizza do mundo”, escreveu o marido na seção de comentários.

Vale destacar que a cerimônia foi realizada em uma tenda na Califórnia em 27 de setembro, e outra foto na postagem revelou que eles já imprimiram algumas de suas fotos de casamento, enquanto uma foto em preto e branco emoldurada pode ser vista em uma prateleira.

Vale lembrar que a foto, que estava em uma moldura branca, mostra Selena Gomez dando um beijo em Benny Blanco enquanto usava um de seus três vestidos de noiva personalizados da grife Ralph Lauren.

Selena Gomez compartilha desejo de ter filhos

Selena Gomez voltou a encantar os fãs ao compartilhar nas redes sociais um momento especial ligado à segunda temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place. A atriz de 33 anos usou o Instagram para celebrar sua personagem Alex Russo, agora mãe de Billie Russo, e aproveitou para revelar um sonho pessoal: se tornar mãe um dia.

“Alex Russo é uma mamãe . Espero que um dia eu seja assim”, escreveu Gomez em seu Story, acompanhado de um clipe do episódio mais recente da série do Disney+. A narrativa da segunda temporada trouxe a emocionante revelação de que Alex é mãe de Billie, interpretada pela jovem Janice LeAnn Brown, de 15 anos.

A química entre as atrizes se estendeu além das câmeras. Em entrevista no canal do Disney Channel no YouTube, Brown disse que a leitura do roteiro foi emocionante: “Éramos apenas poças d’água”. Gomez completou com humor: “Éramos apenas poças d’água mesmo”.

O retorno ao universo de Alex Russo tem sido especial para Gomez. Em agosto, no podcast Therapuss, ela descreveu o reboot como uma “abordagem nova e revigorante” da série que marcou sua carreira. “O personagem definiu quem eu sou, porque eu me sinto como Alex”, afirmou a atriz, refletindo sobre a experiência de revisitar a personagem em uma fase mais madura.

A vida pessoal de Selena também tem sido foco de atenção. Casada desde setembro com o produtor Benny Blanco, ela revelou em entrevistas recentes que deseja muito formar uma família com o marido. Blanco comentou sobre o carinho da esposa com crianças: “Quando ela vê crianças, imediatamente vai até elas e conversa por horas. É incrível ver como ela ainda sente essa conexão com os jovens.”

A segunda temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place já está disponível no Disney+, trazendo uma Alex Russo mais madura e cheia de surpresas para os fãs que cresceram assistindo à série original.