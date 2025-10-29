Selena Gomez fala sobre conflito com Hailey Bieber

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Selena Gomez voltou a movimentar as redes sociais após se pronunciar sobre a relação com Hailey Bieber, tema que há anos divide opiniões entre os fãs das duas. Conhecida por manter uma postura reservada, a cantora decidiu falar sobre o assunto em um story que rapidamente viralizou… e foi apagado em seguida. O breve texto foi suficiente para reacender debates e gerar interpretações diversas sobre o verdadeiro tom da mensagem.

No post, Selena pediu empatia e respeito, afirmando:

“Só deixem a garota em paz. Ela pode falar o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar.”

A fala, embora parecesse um apelo pela paz, foi entendida por parte do público como uma indireta velada à modelo, o que dividiu os fãs nas redes. Pouco tempo depois, Selena compartilhou novas imagens em um estúdio de gravação, mostrando-se envolvida em um projeto musical inédito, sem citar diretamente a polêmica. Para muitos seguidores, a sequência de stories soou como uma tentativa de mudar o foco da conversa e concentrar a atenção em sua carreira artística.

A relação entre Selena e Hailey é uma das mais comentadas do entretenimento. As duas acabaram ligadas de forma inevitável por Justin Bieber, com quem Selena manteve um relacionamento de anos. Após o término, o cantor se casou com Hailey, e desde então as comparações e rumores não cessaram. Apesar das especulações, ambas já se pronunciaram em diferentes momentos pedindo o fim das hostilidades.

Em 2023, inclusive, Selena defendeu Hailey publicamente ao revelar que ela vinha sofrendo ataques virtuais. Na ocasião, escreveu: “Hailey Bieber me procurou e disse que tem recebido ameaças de morte. Isso não é o que eu represento. Sempre defendi a bondade e quero que isso pare.” O gesto foi amplamente elogiado e marcou um dos raros momentos de reconciliação entre as duas fanbases.

Selena surge ao lado de Benny Blanco e compartilha novos sonhos pessoais

Agora, com seu casamento recente com o produtor Benny Blanco, Selena parece focada em uma nova fase. Nas redes sociais, ela compartilha registros íntimos da vida a dois — jantares, risadas e até momentos simples assistindo TV, mostrando um lado mais leve e feliz de sua rotina. As imagens, publicadas no Instagram, encantaram os fãs e reforçaram o quanto a cantora parece estar em paz.

Mas Selena também vem demonstrando vontade de expandir sua vida pessoal. Em um recente story, a artista se emocionou ao falar sobre o retorno da série Os Feiticeiros Além de Waverly Place, na qual interpreta Alex Russo, agora mãe na trama. “Alex Russo é uma mamãe. Espero que um dia eu seja assim”, escreveu, revelando o desejo de se tornar mãe no futuro.

A segunda temporada do reboot da série já está disponível no Disney+, e o público tem elogiado a versão mais madura e introspectiva da personagem. Entre música, atuação e uma vida pessoal mais estável, Selena Gomez parece finalmente encontrar equilíbrio, mesmo quando velhas polêmicas tentam ressurgir.

Com isso, a artista mostra que não pretende se deixar definir por controvérsias do passado. Seu foco, ao que tudo indica, é continuar construindo uma trajetória sólida e inspiradora — dentro e fora dos palcos.