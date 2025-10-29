Joe Jonas fala sobre solidão e recomeço após divórcio

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sob os holofotes desde a adolescência, Joe Jonas, de 36 anos, está redescobrindo o que é viver o amor longe dos palcos — e sob o olhar atento do público. Em entrevista à revista Esquire, o cantor falou abertamente sobre os desafios de se relacionar enquanto percorre o mundo com a turnê “JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour”, ao lado dos irmãos Nick e Kevin Jonas.

Sem recorrer a aplicativos de namoro, Joe contou que prefere usar redes sociais como Instagram e TikTok para conhecer pessoas. “Acho que esses apps também são formas de se conectar, e conheci algumas pessoas por lá”, revelou. Ainda assim, ele reconhece que a vida na estrada não facilita novos encontros. “Cinco shows seguidos não ajudam quando você quer simplesmente tomar um café com alguém”, brincou.

A sinceridade do cantor ecoa o novo momento de sua vida pessoal. Desde o fim do casamento com a atriz Sophie Turner — com quem foi casado por quatro anos e tem duas filhas, Willa, de 5 anos, e Delphine, de 3 —, Joe vem mostrando um lado mais introspectivo. O divórcio, finalizado em 2024, marcou uma fase de transição que também inspirou sua música “Only Love”.

“Eu estava começando a me abrir para alguém e, sinceramente, estava com medo. Essa pessoa olhou para mim e disse: ‘É só amor’. Essa frase ficou na minha cabeça e virou canção”, contou o artista, durante uma live feita em maio.

Mesmo com a separação, Joe afirma que mantém uma relação saudável com Sophie Turner. “Tenho uma coparentalidade linda e sou muito grato por isso. Sophie é uma mãe incrível. Quero que nossas filhas cresçam admirando mulheres fortes, que saibam que podem conquistar qualquer coisa”, afirmou.

Joe Jonas revela música que sempre estará no show do trio

Joe Jonas comentou sobre o impacto duradouro de uma de suas primeiras músicas.

Segundo a People, ao participarem do programa Songs & Stories with Kelly Clarkson, Nick, Joe e Kevin Jonas relembraram algumas de suas maiores e mais significativas músicas até hoje, incluindo “Year 3000”, “When You Look Me in the Eyes”, “Little Bird” e “Love Me to Heaven”.

Vale destacar que quando chegou a hora de cantar “When You Look Me in the Eyes”, de 2008, do segundo álbum do trio, Joe, relembrou a experiência de gravar a música em sua cidade natal, Nova Jersey.

“É uma música que compusemos com nosso pai, e a escrevemos há muitos anos”, explicou Joe Jonas. “Lembro-me de gravá-la no porão de um prédio comercial em Nova Jersey e tínhamos que ficar em silêncio enquanto andávamos pelos corredores.”

Após todos esses anos, Joe Jonas explicou, a música ainda tem um significado especial para os irmãos e consolidou um lugar no repertório da banda para os próximos anos.

“Foi muito especial poder criar essa música com nosso pai e, anos depois, ainda tocá-la e todos esses fãs virem aos nossos shows e cantá-la”, continuou. “Honestamente, é uma das primeiras músicas que podemos imaginar que reflete, eu acho, o amor jovem, a descoberta de quem somos como pessoas, viajar pelo mundo, e esta tocaremos para sempre.”

“É uma das nossas favoritas”, concluiu.

Vale lembrar que na noite de abertura da turnê JONAS20: Greetings From Your Hometown, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o pai, Kevin Jonas, a mãe, Denise Jonas, e o irmão mais novo, Franklin Jonas, se juntaram a eles no palco para cantar “When You Look Me in the Eyes”.

Eles também foram acompanhados pela esposa de Kevin, Danielle Jonas, e suas duas filhas, Alena, de 11 anos, e Valentina, de 8, que se sentaram com o avô Kevin ao piano.

“Ver os @jonasbrothers se entregarem no palco nunca é demais. Estar no palco com eles e assistir a toda a família se apresentar junta tornou a noite verdadeiramente inesquecível. Orgulho eterno dos nossos garotos de Jersey.”, afirmou.

De acordo com a publicação, o programa Songs & Stories with Kelly Clarkson estreou em 19 de agosto de 2025 na NBC. Novos episódios irão ao ar em 26 de agosto, 2 de setembro e 9 de setembro com participações de Gloria Estefan, Teddy Swims e Lizzo, respectivamente.