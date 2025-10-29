Miley Cyrus revela desconforto com grandes turnês

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Toda vez que Miley Cyrus abre espaço para uma entrevista, fãs aguardam ansiosos por novidades sobre sua carreira ao vivo. Nesta segunda-feira (20), a cantora voltou a falar sobre seu desconforto em se apresentar para grandes multidões, deixando claro que não pretende retomar turnês mundiais em breve.

Em conversa com a Vogue França, da qual é capa da edição de novembro, Miley Cyrus explicou que o ambiente de um show faz toda a diferença. “É muito difícil recriar a emoção de locais intimistas em estádios lotados. Fazer um show é incrível, mas também quero saborear cada momento. Nesse sentido, o local é fundamental”, declarou.

A fala da artista dividiu opiniões entre os fãs. Alguns demonstraram impaciência com a repetição do tema: “Miley, já entendemos que você não quer mais shows, chega!”, escreveu um seguidor no X (antigo Twitter). Outros, porém, enxergaram sinais de que a cantora pode estar reconsiderando seu distanciamento dos palcos: “Sinto que a Miley vai acabar fazendo uma turnê… o discurso dela já está mudando”, comentou outro.

Apesar de descartar turnês, Miley já prepara algo especial para 2026: a celebração dos 20 anos de “Hannah Montana”. Recentemente, fãs relataram ter recebido convites do Spotify para um evento chamado “An Evening With Hannah Montana”, direcionado àqueles que mais ouviram seu álbum mais recente, Something Beautiful (2025). A plataforma teria avisado que o convite ainda poderia ser conquistado até 2026, conforme a popularidade do novo trabalho.

A série “Hannah Montana” estreou em 24 de março de 2006 e lançou Miley ao estrelato. A cantora revela que deseja marcar a data com uma homenagem à personagem que a projetou mundialmente. “Quero fazer algo especial, porque foi o início de tudo que sou hoje. Sem a Hannah, eu não existiria. É louco pensar que comecei como essa personagem, que achava impossível deixar para trás, e agora ela é lembrança da infância de tantas pessoas”, afirmou em entrevista à rádio SiriusXM.

“Hannah Montana” teve quatro temporadas e gerou filmes, álbuns e produtos licenciados, conquistando uma geração de crianças e adolescentes. A personagem lançou cinco álbuns de estúdio e um ao vivo, e 20 músicas entraram na Billboard Hot 100, incluindo o hit “He Could Be The One”, que alcançou o Top 10.

Miley Cyrus escreve “Secrets” como pedido de paz ao pai

Miley Cyrus abriu seu coração de forma profunda e sincera em sua nova faixa Secrets, lançada como bônus na versão deluxe de seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful. Mais do que uma simples canção, a música nasceu como um gesto de reconciliação, uma verdadeira oferta de paz da cantora para o pai, Billy Ray Cyrus, após anos de distância e desentendimentos familiares.

O lançamento chegou na sexta-feira (19), acompanhado de um videoclipe repleto de simbolismos e de participações especiais de dois ícones do rock: Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham, ex-integrantes do lendário Fleetwood Mac. Com eles, Miley construiu uma sonoridade que mistura melancolia e esperança, em uma das produções mais emotivas de sua carreira.

Em um post emocionante no Instagram, a artista compartilhou o significado por trás da música. “Esta canção foi escrita como uma oferta de paz para alguém que perdi por um tempo, mas que sempre amei. Na minha experiência, perdão e liberdade são a mesma coisa”, declarou. “Obrigada a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood por trazerem magia à música. Essa canção é para o meu pai.”

A relação entre Miley e Billy Ray passou por altos e baixos ao longo dos anos, especialmente após o divórcio de seus pais e as tensões públicas que se seguiram. No entanto, Secrets parece ser um ponto de virada. Em agosto, Billy Ray chegou a publicar um trecho da música em suas redes sociais, revelando que a faixa havia sido enviada como um presente de aniversário — um gesto que emocionou os fãs e reacendeu as esperanças de reconciliação entre pai e filha.