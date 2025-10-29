Shakira elogia Chappell Roan e revela desejo de regravar clássico

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Shakira já está com a agenda musical agitada, mas não deixou de fazer elogios a uma das atrações confirmadas do Lollapalooza Brasil 2026. Em entrevista à Variety, a cantora colombiana revelou que adoraria ouvir Chappell Roan em uma nova versão de sua música “La Pared”, lançada originalmente em 2006.

“Eu adoraria ouvir Chappell Roan em ‘La Pared’. Acho que ela faria uma interpretação incrível. Sua voz e sua arte são excepcionais”, disse Shakira ao ser questionada sobre qual artista atual gostaria de incluir em seu álbum Oral Fixation.

Enquanto isso, o público poderá conferir o EP comemorativo “Spotify Anniversary / Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) LIVE”, que celebra duas décadas do icônico disco Oral Fixation (2005) e 30 anos do álbum de estreia Pies Descalzos (1995). O lançamento, marcado para esta quarta-feira (22), contará com cinco faixas, incluindo clássicos como “Día de Enero”, “Antología” e a regravação de “Hips Don’t Lie” com Ed Sheeran e Beéle. O pré-save já está disponível no Spotify.

Sobre a parceria com Ed Sheeran, Shakira contou que a colaboração foi anos em gestação. “Conversamos e trocamos ideias por muito tempo, mas o momento nunca parecia certo. Este ano, finalmente conseguimos trabalhar juntos em dois grandes projetos, primeiro para ‘Zootopia’ e agora para esta música. Adoro como ele transforma apenas um violão em algo único com seus arranjos vocais. Sabia que ele traria algo novo para ‘Hips’”, afirmou.

Shakira fala em português e diz sentir saudades do Brasil

A cantora Shakira movimentou as redes sociais brasileiras ao publicar um vídeo nos stories do Instagram em que aparece falando em português. No curto registro, a artista colombiana demonstra afeto pelo público brasileiro e diz estar com saudades: “Pessoal, vocês realmente querem que eu volte ao Brasil? Tenho muitas saudades de vocês”.

A publicação foi recebida com entusiasmo pelos fãs, especialmente após a divulgação recente da segunda etapa da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que inclui diversos países da América Latina, mas deixou o Brasil de fora.

A nova fase da turnê contará com shows na Colômbia, Peru, Equador, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina — todos confirmados no anúncio oficial, mas sem qualquer menção ao retorno da artista às terras brasileiras.

Apesar da ausência na nova lista de apresentações, o carinho de Shakira pelo Brasil continua evidente. Além da declaração em português, a cantora iniciou a atual turnê justamente no país, com duas apresentações de destaque em fevereiro de 2025: uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Ambas foram marcadas por ingressos esgotados, cobertura massiva da mídia e uma recepção calorosa do público brasileiro.

Assim que perceberam que o Brasil não estava entre os próximos destinos da turnê, os fãs da artista iniciaram um movimento nas redes sociais pedindo o retorno de Shakira. A tag “VoltaShakira” rapidamente começou a circular no X (antigo Twitter) e no Instagram, acompanhada de mensagens emocionadas e vídeos relembrando momentos icônicos da artista no país.

Para muitos, o vídeo recente publicado por Shakira reacendeu a esperança de que novas datas possam ser anunciadas em breve. A frase “Tenho muitas saudades de vocês” foi interpretada por parte da fanbase como um possível indicativo de que há negociações em andamento para novas apresentações em solo brasileiro.

Vale lembrar que o Brasil sempre teve uma relação especial com a cantora. Ao longo de sua carreira, Shakira realizou diversas turnês que passaram pelo país e coleciona uma legião fiel de admiradores. Sua habilidade de se comunicar em português e sua interação constante com o público brasileiro fortalecem ainda mais essa conexão.

A turnê Las Mujeres Ya No Lloran, baseada no álbum de mesmo nome lançado em 2024, celebra uma nova fase da carreira da artista, marcada por força feminina e resiliência emocional. O show mistura grandes hits, novos sucessos e performances intensas que têm encantado multidões.