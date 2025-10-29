Jessie J desabafa após cirurgia ser adiada e emociona fãs

Jessie J, conhecida mundialmente por sucessos como Price Tag e Domino, abriu o coração nas redes sociais ao compartilhar um momento delicado de sua jornada contra o câncer de mama. A cantora britânica, de 37 anos, contou que precisou adiar a segunda cirurgia de seu tratamento e que, apesar de entender a decisão médica, sentiu-se frustrada com a mudança de planos.

A artista passou por uma mastectomia em junho deste ano, em um procedimento que marcou uma nova fase de sua recuperação. Meses depois, ela se preparava para uma segunda cirurgia reconstrutiva, que acabou sendo postergada por orientação médica. Em um vídeo publicado no Instagram, Jessie desabafou:



“Alguns de vocês já sabem, outros não, mas eu deveria ter feito minha segunda cirurgia há duas semanas. Quando conversei com meu cirurgião, ele achou que seria mais complexo do que o esperado e me encaminhou para outro especialista. Esse novo médico avaliou e disse: ‘Acho que isso pode esperar um pouco’.”

A decisão, embora prudente, pegou Jessie de surpresa, especialmente porque ela já havia reorganizado sua turnê de 2025 para se recuperar do procedimento. “Obviamente, fiquei frustrada, já que tinha cancelado a turnê. Mas, novamente, está fora do meu controle. Dois cirurgiões com duas opiniões diferentes. Só posso respirar fundo e confiar no processo”, explicou a cantora.

Apesar da decepção inicial, Jessie mostrou resiliência e buscou ver o lado positivo da situação. “Estou tentando tirar o melhor proveito de tudo. Entrei em modo ‘mãe Jessie J’ e comecei a reorganizar tudo, especialmente as novas datas da turnê”, disse, com bom humor.

A equipe da artista confirmou que os fãs que já haviam adquirido ingressos para as apresentações adiadas terão prioridade na compra das novas datas. As entradas remanescentes serão disponibilizadas ao público ainda nesta semana.

Mesmo diante das dificuldades, Jessie J reforça sua força e gratidão aos fãs

Essa transparência e vulnerabilidade reforçam o vínculo especial que Jessie J tem com seu público. Nos últimos meses, a cantora vem compartilhando abertamente sua luta contra o câncer e inspirando milhares de pessoas com mensagens de coragem, realismo e esperança.

Em setembro, Jessie fez sua primeira aparição ao vivo após a cirurgia, durante o festival BBC Radio 2 In The Park, em Essex. Visivelmente emocionada, ela agradeceu aos fãs pela energia e apoio. “Fiz uma cirurgia de câncer de mama há 11 semanas”, contou durante o show.

“No último espetáculo que fiz, eu não tinha ideia do que aconteceria depois. Estar aqui agora é um milagre. Ainda estou em recuperação, mas sou grata por poder cantar novamente.”

O público respondeu com aplausos e mensagens de incentivo nas redes. Muitos destacaram a força da artista e a forma honesta com que ela vem lidando com o tratamento.

Mesmo enfrentando uma das fases mais difíceis de sua vida, Jessie J continua inspirando com sua autenticidade. Seu recado é claro: a vida nem sempre segue o plano, mas é possível continuar em frente com fé, humor e amor, e isso, talvez, seja o verdadeiro show que ela veio entregar ao mundo.